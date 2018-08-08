Сумская пляжница стала второй на этапе чемпионата Украины 24-26 августа в Запорожье проходил очередной этап чемпионата Украины по пляжному волейболу.

В последнем перед финалом, который пройдет в Шостке 29 августа – 2 сентября, туре приняли участие 18 женских и 28 мужских команд. Среди них и четверо сумчан.

Лучше всех среди наших выступила Марина Самодай, которая в паре с киеявлянкой Дианой Луниной стала второй, проиграв в финале признанным фавориткам Валентине Давидовой и Евгении Щипковой из Запорожья. Четвртое место заняла чисто сумская пара Дарья Удовенко – Анастасия Лысенко. В мужской сетке сумско-константиновской пара Владимир Кущ – Роман Волков заняла 13-ое место.

После этого тура стали известны все участники финала. Туда попали все наши: Анастасия Лысенко и Дарья Удовенко, Марина Самодай и Диана Лунина и Владимир Кущ с Романом Волковым. В качестве «вайлд кард» от организаторов также выступят шосткинцы Роман Бондаренко и Александр Небылица.