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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Ночью в центре Сум и на Барановке не будет воды

КП «Горводоканал» сообщает о том, что ночью будет приостановлен Лучанский водозабор.

Для проведения аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопровода на территории Лучанского водозабора в ночь с 27 на 28 августа будет приостановлена работа Лучанской насосной станции.

Водозабор не будет работать с 22:00 до 6:00. В это время воды не будет в домах по пр. Шевченко, ул. Ремесленная, ул. Металлургов, ул. Труда, ул. Горького, ул. Супруна, ул. Новоместенская, ул. Леваневского, ул. Троицкая, ул. Псельская, ул. Привокзальная, ул. Бельгийская, ул. Семьи Линтваревых и урочища Барановка.

Общество Отключение воды

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