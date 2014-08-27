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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах праздник Первого звонка и начало учебного года объединили

В понедельник, 3 сентября, в сумских школах состоятся торжества по случаю праздника Первого звонка и новый учебный год.

Об этом сегодня, 26 августа, на аппаратном совещании сообщила начальник управления образования и науки Антонина Данильченко.

- В этом году торжества по случаю праздника первого звонка приходятся на выходной день. Поэтому в соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки Украины, муниципалитеты сами решают, когда начинать учебный год и проводить праздник Первого звонка, - отметила Антонина Данильченко.

По ее словам, было проведено совещание с директорами школ, во время которой решили провести праздник Первого звонка именно 3 сентября, и сразу начать занятия.

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