В Сумах провели соревнования по народному жиму

Результаты призеров:
Среди девушек (вес штанги 25 кг):
І место - Коваленко Ольга - коэффициент атлетизма 19,92;
II место - Русланова Дарина - 10,52;
Среди юниорок (вес штанги 25 кг):
І место - Спирина Анна - коэффициент атлетизма 18,75;
II место - Гончаренко Елена - 14,78;
Среди женщин (вес штанги 25 кг):
І место - Лишневская Виктория - коэффициент атлетизма 44,35;
II место - Скляр Анна - 31,56;
III место - Горяева Юлия - 14,76.
Среди юношей (вес штанги 25 кг) - чемпион Бакляк Артем (коэфф.15,13).
Среди юношей в/к до 65 кг (вес штанги 40 кг):
І место - Шайденко Павел - коэффициент атлетизма 29,54;
II место - Мирошниченко Дмитрий - 25,23;
III место - Дорофеев Эдуард - 23,38.
Среди юношей в/к до 85 кг (вес штанги 50 кг):
І место - Коржов Денис - коэффициент атлетизма 30,12;
II место - Миненко Артем - 19,18;
III место - Аксенко Алексей - 19,15.
Среди юношей в/к свыше 85 кг (вес штанги 70 кг):
І место - Авраменко Андрей - коэффициент атлетизма 22,84;
II место - Бражник Дмитрий - 8,94.
Среди юниоров в/к до 65 кг (вес штанги 60 кг):
І место - Воронцов Алексей - коэффициент атлетизма 52,83;
Среди юниоров в/к до 90 кг (вес штанги 80 кг):
І место - Гагин Дмитрий - коэффициент атлетизма 22,45;
ІІ место - Кюркчи Богдан - коэффициент атлетизма 13,74.
Среди ветеранов (вес штанги 50 кг):
І место - Калашник Виктор - коэффициент атлетизма 38,89;
Среди ветеранов (вес штанги 75 кг):
І место - Бакляк Владимир - коэффициент атлетизма 25,0;
Среди ветеранов (вес штанги 100 кг):
І место - Барташ Сергей - коэффициент атлетизма 23,40;
II место - Зинченко Вячеслав - 22,59.
Среди мужчин в весовой категории до 70 кг (вес штанги 60 кг):
І место - Жолобко Андрей - 38,82;
Среди мужчин в весовой категории до 90 кг (вес штанги 80 кг):
І место - Красников Виталий - 41,86;
II место - Анцыбор Сергей- 33,29;
III место - Федорчак Тарас - 24,40.
Среди мужчин в весовой категории свыше 90 кг (вес штанги 100 кг):
І место - Бондарь Александр - 24,53;
II место - Крикунов Павел - 24,04;
III место - Гончаренко Максим - 23,83.
В абсолютной категории (вес штанги 150 кг) места распределились следующим образом:
І место - Пальчиковский Ярослав - 17,0;
II место - Дудченко Александр - 10,85;
III место - Великодный Иван - 10,71.
В номинации "Сильные духом" Морозов Владислав показал результат 26,1.
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