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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах провели соревнования по народному жиму

23 августа в Сумах возле Альтанки состоялись соревнования по многоповторному жиму штанги лежа.

Результаты призеров:

Среди девушек (вес штанги 25 кг):

І место - Коваленко Ольга - коэффициент атлетизма 19,92;

II место - Русланова Дарина - 10,52;

Среди юниорок (вес штанги 25 кг):

І место - Спирина Анна - коэффициент атлетизма 18,75;

II место - Гончаренко Елена - 14,78;

Среди женщин (вес штанги 25 кг):

І место - Лишневская Виктория - коэффициент атлетизма 44,35;

II место - Скляр Анна - 31,56;

III место - Горяева Юлия - 14,76.

Среди юношей (вес штанги 25 кг) - чемпион Бакляк Артем (коэфф.15,13).

Среди юношей в/к до 65 кг (вес штанги 40 кг):

І место - Шайденко Павел - коэффициент атлетизма 29,54;

II место - Мирошниченко Дмитрий - 25,23;

III место - Дорофеев Эдуард - 23,38.

Среди юношей в/к до 85 кг (вес штанги 50 кг):

І место - Коржов Денис - коэффициент атлетизма 30,12;

II место - Миненко Артем - 19,18;

III место - Аксенко Алексей - 19,15.

Среди юношей в/к свыше 85 кг (вес штанги 70 кг):

І место - Авраменко Андрей - коэффициент атлетизма 22,84;

II место - Бражник Дмитрий - 8,94.

Среди юниоров в/к до 65 кг (вес штанги 60 кг):

І место - Воронцов Алексей - коэффициент атлетизма 52,83;

Среди юниоров в/к до 90 кг (вес штанги 80 кг):

І место - Гагин Дмитрий - коэффициент атлетизма 22,45;

ІІ место - Кюркчи Богдан - коэффициент атлетизма 13,74.

Среди ветеранов (вес штанги 50 кг):

І место - Калашник Виктор - коэффициент атлетизма 38,89;

Среди ветеранов (вес штанги 75 кг):

І место - Бакляк Владимир - коэффициент атлетизма 25,0;

Среди ветеранов (вес штанги 100 кг):

І место - Барташ Сергей - коэффициент атлетизма 23,40;

II место - Зинченко Вячеслав - 22,59.

Среди мужчин в весовой категории до 70 кг (вес штанги 60 кг):

І место - Жолобко Андрей - 38,82;

Среди мужчин в весовой категории до 90 кг (вес штанги 80 кг):

І место - Красников Виталий - 41,86;

II место - Анцыбор Сергей- 33,29;

III место - Федорчак Тарас - 24,40.

Среди мужчин в весовой категории свыше 90 кг (вес штанги 100 кг):

І место - Бондарь Александр - 24,53;

II место - Крикунов Павел - 24,04;

III место - Гончаренко Максим - 23,83.

В абсолютной категории (вес штанги 150 кг) места распределились следующим образом:

І место - Пальчиковский Ярослав - 17,0;

II место - Дудченко Александр - 10,85;

III место - Великодный Иван - 10,71.

В номинации "Сильные духом" Морозов Владислав показал результат 26,1.

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