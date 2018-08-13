Пограничники задержали молдованина, которого разыскивает Интерпол

К пункту пропуска «Бачевск» в пешем порядке на вход в Украину прибыл гражданин Молдовы. Во время прохождения пограничного контроля в отношении иностранца сработала международная база данных Интерпола.
По предварительным данным установлено, что согласно учетам Генерального секретариата Интерпола, данный гражданин числится в международном розыске с целью ареста и последующей экстрадиции в Республику Молдова для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 (кража) Уголовного кодекса Республики Молдова.
Сейчас 20-летний мужчина задержан, после проведения процессуальных действий в установленном порядке передан компетентным органам.
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