Пограничники задержали молдованина, которого разыскивает Интерпол Пограничники Сумского отряда задержали гражданина Молдовы, которого разыскивает Интерпол.

К пункту пропуска «Бачевск» в пешем порядке на вход в Украину прибыл гражданин Молдовы. Во время прохождения пограничного контроля в отношении иностранца сработала международная база данных Интерпола.

По предварительным данным установлено, что согласно учетам Генерального секретариата Интерпола, данный гражданин числится в международном розыске с целью ареста и последующей экстрадиции в Республику Молдова для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 (кража) Уголовного кодекса Республики Молдова.

Сейчас 20-летний мужчина задержан, после проведения процессуальных действий в установленном порядке передан компетентным органам.