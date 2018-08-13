Россиянин пытался вывезти через границу старинную книгу

В минувшую субботу в пункте пропуска «Бачевск», осматривая микроавтобус марки «Mercedes-Benz Vito», на котором в качестве пассажира оставлял Украину гражданин России, пограничный наряд в багажном отделении транспортного средства в коробке среди других книг обнаружил старинную книгу «Курсъ химической технологии» (1877 г.в.).
Сейчас выявленная книга, которая возможно составляет культурную или историческую ценность, изъята. На правонарушителя составлены административные материалы.
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