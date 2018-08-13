Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:10132

Россиянин пытался вывезти через границу старинную книгу

В пункте пропуска «Бачевск» пограничники предотвратили вывоз из Украины старинной книги.

В минувшую субботу в пункте пропуска «Бачевск», осматривая микроавтобус марки «Mercedes-Benz Vito», на котором в качестве пассажира оставлял Украину гражданин России, пограничный наряд в багажном отделении транспортного средства в коробке среди других книг обнаружил старинную книгу «Курсъ химической технологии» (1877 г.в.).

Сейчас выявленная книга, которая возможно составляет культурную или историческую ценность, изъята. На правонарушителя составлены административные материалы.

Право Пограничники Раритет

По тематике

Сегодня 13:30

Пограничники задержали молдованина, которого разыскивает Интерпол

Пограничники Сумского отряда задержали гражданина Молдовы, которого разыскивает Интерпол....

Сегодня 09:00

Сумские пограничники задержали украинца, который находится в розыске

В международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» пограничники Сумского отряда задержали нашего соотечественника, которого разыскивали правоохранительные органы....

На Сумщине пограничники задержали трех нелегалов с Кубы
Сегодня 08:26

На Сумщине пограничники задержали трех нелегалов с Кубы

Пограничники задержали трех кубинцев, которые незаконно попали в Украину с территории РФ....

В автомобиле россиянина пограничники обнаружили старинную книгу
23.08.2018 08:42

В автомобиле россиянина пограничники обнаружили старинную книгу

В пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку незаконного вывоза из Украины старинной книги, которая...

На границе обнаружили проблемный «МАЗ»
22.08.2018 08:43

На границе обнаружили проблемный «МАЗ»

За прошедшие сутки сотрудники Госпогранслужбы обнаружили в пунктах пропуска и КПВВ четыре автомобиля украинской и российской регистрации с несоответствием и...

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Отель «Артемида»» Дрю Пирс (Великобритания, США, 2018)
«Отель «Артемида»» Дрю Пирс (Великобритания, США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:15 18:00 22:00
«22 мили» Питер Берг (США, 2018)
«22 мили» Питер Берг (США, 2018)
Кино Космос
14:50 — 45 грн 20:30 — 50 грн
«Альфа» Альберт Хьюз (США, 2018)
«Альфа» Альберт Хьюз (США, 2018)
Кино Космос
13:00 — 45 грн 18:40 — 50 грн
«Патрик» Мэнди Флетчер (Великобритания, 2018)
«Патрик» Мэнди Флетчер (Великобритания, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:00 14:00
«Аксель» Оливер Дэйли (США, 2018)
«Аксель» Оливер Дэйли (США, 2018)
Кино Космос
11:00 — 40 грн 16:40 — 45 грн
«Mamma Mia! 2» Ол Паркер (Великобритания, США, 2018)
«Mamma Mia! 2» Ол Паркер (Великобритания, США, 2018)
Кино Дружба
11-50 - 50 грн.
«Шпион, который меня кинул» Сюзанна Фогель (США, 2018)
«Шпион, который меня кинул» Сюзанна Фогель (США, 2018)
Кино Космос
10:20 — 40 грн 16:40 — 45 грн
view counter

Фото

30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.