Россиянин пытался вывезти через границу старинную книгу В пункте пропуска «Бачевск» пограничники предотвратили вывоз из Украины старинной книги.

В минувшую субботу в пункте пропуска «Бачевск», осматривая микроавтобус марки «Mercedes-Benz Vito», на котором в качестве пассажира оставлял Украину гражданин России, пограничный наряд в багажном отделении транспортного средства в коробке среди других книг обнаружил старинную книгу «Курсъ химической технологии» (1877 г.в.).

Сейчас выявленная книга, которая возможно составляет культурную или историческую ценность, изъята. На правонарушителя составлены административные материалы.