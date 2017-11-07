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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах снова вспомнили о велодорожках

Мэр Сум дал поручение вернуться к программе «Два колеса».

Вопрос подняли сегодня, 27 августа, на аппаратном совещании в мэрии.

- Григорий Иванович, - обратился мэр Александр Лысенко к директору департамента инфраструктуры г-ну Яременко. – Поднимаем программу «Два колеса». То, что вы сейчас делаете на тротуарах велосипедные дорожки, это хорошо. Но в программе есть велодорожки не только на тротуарах, но и на дорогах. Мы сейчас ремонтируем и то и другое. Поднимаете, смотрите, она принята депутатами. Во время работы нужно выяснять, как их совмещать. Там несколько маршрутов, объединяйте их с помощью тротуаров. Вносите изменения в ваши планы. Выясняйте с «Дорремстроем» все эти планы. Понятно?

Напомним: программа «Два колеса» была принята еще в 2014 году и рассчитана до 2017 года, однако обустраивать велодорожки начали только в прошлом, когда было создано несколько велодорожек на тротуарах – на ул. Прокофьева, Харьковской, Героев Сумщины, Герасима Кондратьева, однако соответствующие знаки есть не везде.

Общество Велодорожки Два колеса

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