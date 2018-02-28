Сумской горсовет не спешит решать пестицидный вопрос

Как доложил заместитель директора Департамента экологии и охраны природных ресурсов облгосадминистрации Игорь Симоненко, от непригодных к использованию химических средств защиты растений полностью очищены Великописаревский, Глуховский, Конотопский, Кролевецкий, Середина-Будский, Тростянецкий, Ямпольский районы.
«Во всех остальных районах и городах уже выделены средства и на ближайших сессиях их распределят, поэтому вопрос будет решен. Проблемным до сих пор остается город Сумы», - отметил Игорь Симоненко.
Глава Сумской ОГА Николай Клочко отметил, что Сумской облсовет уже выделил средства на решение вопроса с опасными пестицидами. «Почему город до сих пор не решило эту проблему? Сейчас дело только за городским советом. А Госинспекция должна стоять на своем и держать этот вопрос на контроле», - отметил чиновник.
Он поручил Департаменту экологии и охраны природных ресурсов продолжать тщательно контролировать работу органов местного самоуправления по сбору и перезатариванию химических средств защиты растений на территории области.
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