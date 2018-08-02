На Сумщине уже 29 больниц подписали договоры с Национальной службой здоровья

По его словам, по этому показателю Сумщина в пятерке лучших областей Украины.
«Все 29 медицинских учреждений попадают во вторую волну реформ и с 1 октября в свои бюджеты получат дополнительное финансирование, - говорил Сергей Бутенко. - Эти средства они могут направить на повышение заработной платы врачам и приобретение нового оборудования».
Также чиновник отметил, что сейчас в области подписано 302 тыс. деклараций с врачами или 29% от всего населения.
За последнюю неделю подписано 13 тыс. деклараций. Традиционно лучшими являются Бурынский, Липоводолинский районы, где почти 60% жителей заключили соглашения с врачами. Город Сумы хотя и медленными темпами, но входит в этот процесс (уже 52 тыс. деклараций или около 15%).
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