Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:3082

На Сумщине уже 29 больниц подписали договоры с Национальной службой здоровья

Об этом сегодня, 27 августа, на аппаратном совещании в облгосадминистрации сообщил начальник облуправления здравоохранения Сергей Бутенко.

По его словам, по этому показателю Сумщина в пятерке лучших областей Украины.

«Все 29 медицинских учреждений попадают во вторую волну реформ и с 1 октября в свои бюджеты получат дополнительное финансирование, - говорил Сергей Бутенко. - Эти средства они могут направить на повышение заработной платы врачам и приобретение нового оборудования».

Также чиновник отметил, что сейчас в области подписано 302 тыс. деклараций с врачами или 29% от всего населения.

За последнюю неделю подписано 13 тыс. деклараций. Традиционно лучшими являются Бурынский, Липоводолинский районы, где почти 60% жителей заключили соглашения с врачами. Город Сумы хотя и медленными темпами, но входит в этот процесс (уже 52 тыс. деклараций или около 15%).

Среди аутсайдеров - города областного значения - Шостка - 4%, Конотоп - 2%, Ромны - 0%.

Общество Декларации с врачами Медреформа

По тематике

23.08.2018 13:13

Сумские частные клиники, где можно подписать декларацию с врачом «первички» (список)

Сумская область - в лидерах по количеству частных медучреждений, где можно выбрать врача первичного звена....

16.08.2018 16:41

Центры первичной медико-санитарной помощи Сум заключили договоры Национальной службой здоровья Украины

Центры первичной медико-санитарной помощи города Сумы заключили договоры по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения с Национальной службой здоровья Украины....

13.08.2018 14:32

271 тысяча жителей Сумщины подписали декларации с врачами

Об этом во время аппаратного совещания в облгосадминистрации сообщил начальник управления здравоохранения Сергей Бутенко....

В Сумах Супермен раздавал листовки о медреформе
10.08.2018 17:36

В Сумах Супермен раздавал листовки о медреформе

Сегодня, 10 августа, в самом центре Сум развернулась акция, во время которой горожан информировали о том, где и как можно...

02.08.2018 11:31

На Сумщине подписано более 240 тысяч деклараций с врачами

Об этом говорили на коллегии управления здравоохранения облгосадминистрации....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Отель «Артемида»» Дрю Пирс (Великобритания, США, 2018)
«Отель «Артемида»» Дрю Пирс (Великобритания, США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:15 18:00 22:00
«22 мили» Питер Берг (США, 2018)
«22 мили» Питер Берг (США, 2018)
Кино Космос
14:50 — 45 грн 20:30 — 50 грн
«Альфа» Альберт Хьюз (США, 2018)
«Альфа» Альберт Хьюз (США, 2018)
Кино Космос
13:00 — 45 грн 18:40 — 50 грн
«Патрик» Мэнди Флетчер (Великобритания, 2018)
«Патрик» Мэнди Флетчер (Великобритания, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:00 14:00
«Аксель» Оливер Дэйли (США, 2018)
«Аксель» Оливер Дэйли (США, 2018)
Кино Космос
11:00 — 40 грн 16:40 — 45 грн
«Mamma Mia! 2» Ол Паркер (Великобритания, США, 2018)
«Mamma Mia! 2» Ол Паркер (Великобритания, США, 2018)
Кино Дружба
11-50 - 50 грн.
«Шпион, который меня кинул» Сюзанна Фогель (США, 2018)
«Шпион, который меня кинул» Сюзанна Фогель (США, 2018)
Кино Космос
10:20 — 40 грн 16:40 — 45 грн
view counter

Фото

30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.