На Сумщине уже 29 больниц подписали договоры с Национальной службой здоровья Об этом сегодня, 27 августа, на аппаратном совещании в облгосадминистрации сообщил начальник облуправления здравоохранения Сергей Бутенко.

По его словам, по этому показателю Сумщина в пятерке лучших областей Украины.

«Все 29 медицинских учреждений попадают во вторую волну реформ и с 1 октября в свои бюджеты получат дополнительное финансирование, - говорил Сергей Бутенко. - Эти средства они могут направить на повышение заработной платы врачам и приобретение нового оборудования».

Также чиновник отметил, что сейчас в области подписано 302 тыс. деклараций с врачами или 29% от всего населения.

За последнюю неделю подписано 13 тыс. деклараций. Традиционно лучшими являются Бурынский, Липоводолинский районы, где почти 60% жителей заключили соглашения с врачами. Город Сумы хотя и медленными темпами, но входит в этот процесс (уже 52 тыс. деклараций или около 15%).

Среди аутсайдеров - города областного значения - Шостка - 4%, Конотоп - 2%, Ромны - 0%.