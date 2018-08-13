Сумчане получили награды ко Дню Независимости Трое сумчан получили награды ко Дню Независимости Украины от Президента Украины.

Об этом сообщается в Указе Президента Украины №241/2018 «О награждении государственными наградами Украины по случаю Дня независимости Украины».

За значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм медалью «За труд и доблесть» наградили Шевченко Нину Михайловну - аппаратчика цеха акционерного общества «Сумыхимпром». Звания «Заслуженный работник образования Украины» удостоился Ладыка Владимир Иванович - ректор Сумского национального аграрного университета, а «Заслуженным работником промышленности Украины» стал Рыбалка Александр Леонидович - слесарь-ремонтник цеха акционерного общества «Сумыхимпром».