В Сумах стало на два генерала больше Накануне Дня Независимости Украины Президента Украины присвоил двум сумчанам звание генерала.

Согласно Указу №243/2018 «О присвоении воинского звания» военное звание генерал-майора присвоено полковнику Косинскому Владиславу Владимировичу - начальнику Управления Службы безопасности Украины в Сумской области. А в Указе №244/2018 «О присвоении специального звания» звание генерала полиции третьего ранга присвоено полковнику полиции Ричкалю Анатолию Яковлевичу - первому заместителю главы Сумского областного совета, который ранее был начальником ГУ МВД в Сумской области.