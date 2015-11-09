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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах стало на два генерала больше

Накануне Дня Независимости Украины Президента Украины присвоил двум сумчанам звание генерала.

Согласно Указу №243/2018 «О присвоении воинского звания» военное звание генерал-майора присвоено полковнику Косинскому Владиславу Владимировичу - начальнику Управления Службы безопасности Украины в Сумской области. А в Указе №244/2018 «О присвоении специального звания» звание генерала полиции третьего ранга присвоено полковнику полиции Ричкалю Анатолию Яковлевичу - первому заместителю главы Сумского областного совета, который ранее был начальником ГУ МВД в Сумской области.

Общество Анатолий Ричкаль Владислав Косинский Генералы Звания

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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