В Сумах стало на два генерала больше

Согласно Указу №243/2018 «О присвоении воинского звания» военное звание генерал-майора присвоено полковнику Косинскому Владиславу Владимировичу - начальнику Управления Службы безопасности Украины в Сумской области. А в Указе №244/2018 «О присвоении специального звания» звание генерала полиции третьего ранга присвоено полковнику полиции Ричкалю Анатолию Яковлевичу - первому заместителю главы Сумского областного совета, который ранее был начальником ГУ МВД в Сумской области.
Начальник управления СБУ в Сумской области Владислав Коссинский прокомментировал «Данкору» информацию, распространенную о нем в журнале, который раздавали сегодня в...
Сегодня, 16 января, на рабочих местах нардепов от БПП засветился самиздат об олигархе Буткевиче, в котором целая страница посвящена начальнику...
На сайте Сумского облсовета опубликованы декларации главы облсовета и его замов....
Сегодня, 4 декабря, на первой сессии Сумского облсовета депутаты проголосовали за Анатолия Ричкаля как первого замглавы областного парламента....
Национальную полицию Сумщины возглавил Анатолий Ричкаль...