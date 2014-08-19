Сумские мусоровозы продолжают загрязнять город

Об этом он написал в Фейсбуке.
«Александр Лысенко, судя по тому, как руководство «А-Муссон» отреагировало на многочисленные восторги сумчан положением дел по вывозу мусора, вопросы расторжения договора спускают на тормозах? Та же площадка возле домов 1, 3, 5 по проспекту Шевченко. Увидел, когда машина собралась уже уезжать. Остановил и спросил у водителя, а кто будет убирать этот ужас? На что тот прибавил газу и поехал. Вынужден был вызвать патрульных, которые ждут механика, выпустившего такое авто, чтобы составить протокол. Свои объяснения предоставил», - написал он.
Главный санитарный врач города недоволен состоянием контейнерных площадок....