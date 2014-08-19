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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские мусоровозы продолжают загрязнять город

26 августа сумчанин Виталий Моисеенко вызвад патрульных, когда увидел, что мусоровоз оставил после себя, забирая мусор из его двора.

Об этом он написал в Фейсбуке.

«Александр Лысенко, судя по тому, как руководство «А-Муссон» отреагировало на многочисленные восторги сумчан положением дел по вывозу мусора, вопросы расторжения договора спускают на тормозах? Та же площадка возле домов 1, 3, 5 по проспекту Шевченко. Увидел, когда машина собралась уже уезжать. Остановил и спросил у водителя, а кто будет убирать этот ужас? На что тот прибавил газу и поехал. Вынужден был вызвать патрульных, которые ждут механика, выпустившего такое авто, чтобы составить протокол. Свои объяснения предоставил», - написал он.

Общество Мусоровозы

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