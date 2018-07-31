Сумские власти дали отписку о состоянии 4-ой горбольницы Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Создать человеческие условия 4-й городской больнице».

«Ежедневно медики 4-й городской больницы (в частности, неврологического отделения) спасают жизни десятков людей. Несмотря на это, условия их работы и условия пребывания пациентов - совершенно неудовлетворительны. Отсутствие надлежащей вентиляции, современной медицинской мебели, ужасное состояние пола и стен как в коридорах, так и в палатах, серьезные проблемы с условиями элементарной гигиены - все это превращает лечение заведении тяжелое испытание.

В связи с этим предлагаем безотлагательно, в текущем, 2018 году, провести проектные работы, выделение необходимых средств из бюджета г. Сумы и полноценный ремонт и модернизацию данного медицинского учреждения», - писал автор петиции Кисиль Андрей Юрьевич.

Ответ на электронную петицию:

«Исполнительный комитет Сумского городского совета сообщает, что по поводу Вашей петиции «Создать человеческие условия 4-й городской больницы» разработан проект решения исполнительного комитета Сумского городского совета. Вопрос, указанный в Вашей петиции, будет рассмотрен на очередном заседании исполнительного комитета.

О результатах рассмотрения Вам будет сообщено дополнительно».