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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:3982

Городские власти считают, что в Сумах качество маршрутных перевозок и так сойдет

Получила отписку городских властей онлайн-петиция «Введение повышенного стандарта качества на маршрутные перевозки».

«Состояние сумских маршруток крайне ужасное. Большинство маршрутных средств находятся в аварийном состоянии. Перевозить на них пассажиров просто опасно. Предлагаем ввести стандарт, которому должны соответствовать все маршруты в г. Сумы. А именно:

1. Каждый маршрутный транспорт должен соответствовать стандарту Евро 5.

2. В каждом маршрутном средстве зимой должен быть достаточный обогрев салона.

3. На маршрутах должно быть достаточно автобусов, чтобы они не были полны даже в час пик.

4. Автобусы и другой маршрутный транспорт должны быть чистые.

5. В каждом маршрутном средстве должны быть аппараты оплаты за проезд. Чтобы водитель мог сконцентрировать все свое внимание на управлении маршрутным автобусом. Перевозчик мог бы получать большую выручку и поддерживать маршрутный транспорт в надлежащем состоянии и платить больше в бюджет города.

6. Обязательное использование GPS трекеров.

7. Должна быть создана независимая организация, которая будет следить за выполнением всех перечисленных стандартов.

Мы прекрасно понимаем, что пенсионеры, инвалиды не в состоянии платить 7-8 грн за проезд. Для них должна быть создана система скидок.

Сумы - современный город, но наш ужасный маршрутный транспорт все портит. Мы хотим соответствующее обслуживание. Люди будут добираться на работу в хорошем настроении и продуктивнее работать. Давайте сделаем маленький шаг к современной европейской жизни. Тем самым мы поднимем качество перевозки пассажиров. Разгрузим город от автомобилей. Спасибо», - писал автор петиции Шевченко Владимир Владимирович.

Ответ на электронную петицию:

«По результатам рассмотрения электронной петиции «Введение повышенного стандарта качества на маршрутные перевозки» сообщаем следующее в соответствии с перечнем затронутых вопросов.

1. В соответствии с действующим законодательством требования по экологическим показателям транспортных средств на городских автобусных маршрутах общего пользования утверждаются Организатором перевозок, а именно: исполнительным комитетом Сумского городского совета. Настоящими Условиями проведения конкурса по перевозке пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования в г. Сумы, утвержденными решением исполнительного комитета Сумского городского совета от 22.11.2017 № 619, двигатели транспортных средств должны соответствовать требованиям Евро-3 и выше по выбросам в атмосферу вредных веществ.

2. Имеющиеся системы обогрева салонов городского пассажирского транспорта работают при работе двигателя. Обеспечение технической исправности указанных систем возлагается на перевозчиков. Следует учесть, что при осуществлении посадки-высадки пассажиров на остановках общественного транспорта является заметным некоторые перепады температурного режима зимой в салонах пассажирского транспорта, даже при условии исправной системы обогрева. Также следует отметить, что исправность обогрева салонов проверяется, в частности, в ходе проведения комплексных мероприятий патрульной полицией г. Сумы «Перевозчик-зима». В прошлом году такие мероприятия проводились с ноября по декабрь.

3. В соответствии с требованиями законодательства органы местного самоуправления формируют сеть городских автобусных маршрутов общего пользования. Сеть городских пассажирских маршрутов г. Сумы сформирована с учетом рекомендаций, изложенных в научно-исследовательской работе Харьковского национального автомобильно-дорожного университета. Таким образом, указанная сеть является обоснованной и сбалансированной.

4. Обеспечение надлежащего санитарного состояния транспортных средств городского пассажирского транспорта возлагается на перевозчиков и включено в условия договоров об организации перевозки пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования в г. Сумы.

5. В настоящее время порядок и механизмы функционирования автоматизированной системы учета оплаты проезда на местном уровне не определены. Следует отметить, что городская программа «Автоматизация муниципальных телекоммуникационных систем на 2017-2019 годы в г. Сумы», утвержденная решением Сумского городского совета от 21 декабря 2016 года № 1619-МР (с изменениями), содержит задания 1.3. «Реализация пилотных проектов по внедрению электронных сервисов», что касается внедрения систем электронной оплаты проезда и электронного билета. На выполнение задания предусмотрено финансирование в объеме 10 млн грн. Но на данном этапе решение задачи не представляется возможным в связи с отсутствием средств в городском бюджете. Таким образом, реализация задачи Программы будет осуществляться при условии соответствующего финансирования и с применением положений Закона Украины «О публичных закупках».

6. Требование об обязательном наличии в автобусах GPS / GPRS-контроля включено в Условия конкурса. Кроме того, следует отметить, что обязанность перевозчика по обеспечению транспортных средств средствами GPS / GPRS-контроля включено в условия договоров об организации перевозки пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования в г. Сумы.

7. Нормами законодательства установлено, что органы местного самоуправления в пределах своих полномочий осуществляют контроль за соблюдением законодательства в сфере автомобильного транспорта на соответствующей территории. По этому поводу отметим, что городские власти, как Организатор перевозок и контролирующее звено, реагирует на любые замечания относительно недостатков работы городского транспорта; прорабатывает вопрос совместно с перевозчиками; проводит проверки соблюдения перевозчиками договоров на перевозку; организует совещания с перевозчиками города для совместного решения вопросов пассажирских перевозок.

Проверки соблюдения условий договоров об организации перевозок пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования в г. Сумы осуществляются в соответствии с пп.2 п «б» ст. 30 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» и является властными полномочиями. Создание любого другого органа, в том числе для контроля за выполнением договорных отношений между местной властью и перевозчиками, действующим законодательством не допускается».

Общество Маршрутки Петиция

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