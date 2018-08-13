За выходные полиция Шостки раскрыла два грабежа В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на предупреждение уличной преступности, сотрудники Шосткинского отдела полиции за минувшие выходные раскрыли два грабежа.

Утром 24 августа в полицию поступило сообщение о грабеже, который произошел неподалеку от дома № 25 по улице Марата. Как выяснилось, злоумышленник сорвал с шеи местной жительницы золотую цепочку и с места преступления скрылся. Однако далеко мужчине уйти не удалось. Злоумышленника быстро установили и задержали работники полиции. Им оказался 38-летний мужчина, который ранее неоднократно попадал в поле зрения полиции за разного рода правонарушения и был судим за похожее преступление.

Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины и начала проверку злоумышленника на причастность к другим подобным преступлениям.

26 августа в Шосткинский отдел полиции обратилась 66-летняя женщина и сообщила, что в помещении общежития, неизвестный злоумышленник открыто похитил у нее кошелек с банковскими карточками и денежными средствами в сумме 130 гривен. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 17-летний житель райцентра. Несмотря на юный возраст, подросток уже не раз попадал в полицию за кражи и грабежи.

Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.