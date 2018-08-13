За выходные полиция Шостки раскрыла два грабежа

Утром 24 августа в полицию поступило сообщение о грабеже, который произошел неподалеку от дома № 25 по улице Марата. Как выяснилось, злоумышленник сорвал с шеи местной жительницы золотую цепочку и с места преступления скрылся. Однако далеко мужчине уйти не удалось. Злоумышленника быстро установили и задержали работники полиции. Им оказался 38-летний мужчина, который ранее неоднократно попадал в поле зрения полиции за разного рода правонарушения и был судим за похожее преступление.
Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины и начала проверку злоумышленника на причастность к другим подобным преступлениям.
26 августа в Шосткинский отдел полиции обратилась 66-летняя женщина и сообщила, что в помещении общежития, неизвестный злоумышленник открыто похитил у нее кошелек с банковскими карточками и денежными средствами в сумме 130 гривен. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 17-летний житель райцентра. Несмотря на юный возраст, подросток уже не раз попадал в полицию за кражи и грабежи.
Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Работники Шосткинского отдела полиции нашли и задержали жителя райцентра, который избил и ограбил своего нового знакомого....
Играя с детьми, парень незаметно снимал с шеи малолетних знакомых золотые украшения, которые затем продавал....
Находясь в гостях у своего товарища, 35-летний мужчина решил его обокрасть. Украл он телевизионный тюнер, который успел продать....
Спасателям пришлось освобождать пассажира из искореженного авто....
На недавней сессии городского совета принято решение инициировать вхождение Шосткинской территориальной громады в состав местной ассоциации «Київська агломерація»....