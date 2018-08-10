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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:49130

Сумчанку развела на 6500 гривен фейковая дочь

Злоумышленница, используя известную мошенническую схему, и назвавшись дочерью, сообщила по телефону пожилой женщине о том, будто она нечаянно повредила чужое имущество, и попросила «мать», в качестве компенсации перечислить большую сумму на указанный счет.

Днем на мобильный телефон 63-летней сумчанки позвонила неизвестная женщина, и представившись дочерью, сообщила «мамочке», что якобы случайно разбила чужой дорогой мобильный телефон.

Всхлипывая в трубку, «дочка» начала ныть, что из-за этого между ней и владелицей произошел конфликт, и потерпевшая якобы угрожает полицией и требует немедленно возместить стоимость дорогого гаджета. А таких денег у нее при себе нет, поэтому мама просто должна спасти неосторожную дочь от больших неприятностей.

Поверив всему услышанному, пенсионерка нашла дома требуемую сумму, 6500 гривен, и перечислила ее на указанный карточный счет. Лишь после того, как дело было сделано, женщина связалась с дочерью и поняла, что ее обманули.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и начала розыск преступников.

Правоохранители еще раз предостерегают пожилых людей от совершения ими необдуманных шагов при общении с незнакомыми людьми. Помните: если ваши собеседники в общении с вами затрагивают темы денег, которые вам необходимо кому-то передать или перечислить, знайте, вас хотят обмануть. Поэтому необходимо сразу же положить трубку, если разговор происходит по телефону, или же сказать четкое «нет», если идет общение «в живую», и сообщить в полицию. Всегда помните, Ваша безопасность в ваших руках, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество

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