Погода в Сумах: прогноз на завтра Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что во вторник, 28 августа, в Сумах и области сохранится жаркая погода.

По прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха по городу ночью 12-14 С, днем столбик термометра будет показывать 29-31 С.

Спасатели же предупреждают, что в ближайшие дни, 28-30 августа, на территории Сумской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).