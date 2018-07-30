Погода в Сумах: прогноз на завтра

По прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха по городу ночью 12-14 С, днем столбик термометра будет показывать 29-31 С.
Спасатели же предупреждают, что в ближайшие дни, 28-30 августа, на территории Сумской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).
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Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в субботу,...
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