На Путивльщине МЧС-ники грозятся закрыть школы Чтобы устранить все недостатки, которые нашли МЧС-ники в школах, надо около 10 миллионов гривен, которых в бюджете нет.

Об этом в Фейсбуке написал глава Путивльского райсовета Евгений Южаков.

«Интересная история случилась в районе: МЧС (по старинке "пожарники") получили из области приказ проверить учебные заведения, и оказалось, что более 20 лет они не видели, что в школах нет молниеотводов, перекрытия не обработаны противопожарной смесью, нет пожарной сигнализации и т.д. Написали предписание все это устранить в течении месяца-двух и все. А где взять деньги, порядка 10 млн, их не касается. «Закроем школы, накажем директоров», - и весь разговор. Если МЧС не выполняет в полном объеме свои обязанности - нет денег, помогайте, а если в районе нет денег и в бюджете не запланированы, то все преступники. А может, ящик открывается проще - вытянуть из бюджета на определенные фирмы (их единицы) громадные бюджетные средства?!

А по школе № 2 пошли дальше: оказывается, ремонт за государственные средства сделан неправильно, хотя и по проекту, - все переделать или школу закрыть!! Сейчас судимся, правда, почему школа, а не проектанты.

Еще у нас в районе «ноу-хау»: государственные чиновники не подписывают акты, как ввода, так и приемки бюджетных объектов, страхуются, а вдруг там что-то случится?! Возникает вопрос, а зачем они вообще нужны, живут за наши налоги, ни за что не отвечают и разводят бюрократическую волокиту, по сути дела, «ставят палки в колеса» и все. Самое интересное, на местном уровне мы можем только возмущаться, а все решения принимаются в Сумах и Киеве. Но думаю, на следующей сессии мы с депутатами обратимся к губернатору области по данному вопросу», - написал г-н Южаков.



