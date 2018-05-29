Прокуратура «наехала» на налоговиков из-за сумских мусорщиков

Прокуратура Сумской области отстояла интересы государства и предупредила необоснованную выплату в пользу субъекта хозяйствования 1 млн 972 тыс. грн бюджетных средств.
Так, Главным управлением Государственной фискальной службы в Сумской области в марте 2017 года во время проверки ООО «А-Муссон» установлено безосновательное неуплату налога на добавленную стоимость. По результатам проверки вынесено налоговое уведомление, согласно которому ООО «А-Муссон» увеличена сумма денежного обязательства и начислено штрафных санкций, всего ООО уплатило 1 млн 972 тыс. грн. После чего ООО «А-Муссон» обжаловало результаты проверки, поэтому указанное налоговое уведомление решением Государственной фискальной службы Украины было отменено.
По мнению прокуратуры, решение об отмене принято с нарушением требований налогового законодательства, его выводы в части безосновательности вынесения налогового уведомления противоречат содержанию, в связи с чем оно является незаконным и подлежит отмене в судебном порядке. С соответствующим исковым заявлением прокуратура обратилась в суд.
Как сообщил прокурор прокуратуры Сумской области Дмитрий Карпенко, Сумским окружным административным судом иск прокуратуры рассмотрено, решение ГФС Украины, которым безосновательно отменено налоговое уведомление об уплате ООО «А-Муссон» в бюджет 1 млн 972 тыс. грн доначисленного налога на добавленную стоимость, признано незаконным и отменено, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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