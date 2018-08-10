Сумские наркоманы ширялись в туалете торгового центра Чтобы инъекционно ввести себе наркотическое вещество, два парня спрятались... в общественном туалете одного из торгово-развлекательных центров города.

Работник охраны торгового центра обратил внимание на подозрительные звенящие звуки из уборной, где закрылись двое молодых людей. Взвесив все обстоятельства и ту опасность, которую несет в себе взрыв или пожар в месте пребывания большого количества людей, он включил камеру на своем смартфоне и поднял ее над дверью, чтобы понять характер того, что там происходит. И увидел, что молодые ребята, разложив на крышке унитаза вещи, похожие на медпрепараты и шприцы, вводят себе инъекционно какое-то вещество.

Охранник немедленно воспользовался кнопкой «срочный вызов полиции». Поэтому за две минуты дежурный наряд реагирования полиции охраны уже прибыл на место и задержал обоих парней.

С места происшествия были изъяты несколько шприцев, наполненных беловатой жидкостью, и медпрепараты вероятно наркотического содержания.

Задержанными оказались сумчане. Обоим по 29 лет. За незаконное хранение наркотиков в отношении них в полиции уже открыли уголовное производство по ст. 309 УК Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.