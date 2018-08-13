Из-за изношенных сетей сумские троллейбусы снова меняют маршруты Из-за обрыва кронштейна троллейбусы № 1 и № 2 временно не будут курсировать до остановки «РТИ», а будут разворачиваться на остановке «Химпром».

По завершению работ троллейбусы будут ездить по своему обычному маршруту, сообщают в КП «Электроавтотранс».