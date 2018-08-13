Из-за изношенных сетей сумские троллейбусы снова меняют маршруты

По завершению работ троллейбусы будут ездить по своему обычному маршруту, сообщают в КП «Электроавтотранс».
В Сумах движение троллейбусного маршрута № 3 временно прекратили....
16 августа троллейбус № 3 не будет ездить на Троицкую....
ДТП, произошедшее возле школы № 15 делает невозможным движение электрического транспорта в направлении ул. Роменская....
По сообщению администрации КП «Дорремстрой», во вторник, 14 августа, будут продолжены работы по восстановлению дорожного покрытия по ул. Роменская в...
Водители сумских троллейбусов, несмотря на постоянные просьбы мэра Сум Александра Лысенко, ездят, как им вздумается......