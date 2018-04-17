Внимание! Розыск без вести пропавшего мужчины (ФОТО) Работниками Глуховского отдела полиции разыскивается 64-летний Мезей Михаил Юрьевич, житель пгт Дубовое Тячевского района Закарпатской области.

Мужчина 24 августа нынешнего года уехал на заработки в РФ, и до сих пор его местонахождение остается неизвестным.

На вид мужчине 65-77 лет, среднего телосложения, ростом около 165-170 см. Имеет короткие седые волосы, нос прямой, подбородок закругленный.

Особые приметы: на животе имеется шрам после удаления аппендицита. На правой руке носит обручальное кольцо. Был одет в серую майку, темно-синие джинсы, обут в коричневые ботинки.

Работники полиции устанавливают местонахождение пропавшего мужчины и надеются на помощь неравнодушных граждан: возможно, пропавший где-то рядом с вами, стоит только оглянуться. Если Вы имеете любую информацию о месте нахождения разыскиваемого, видели его при передвижении транспортом, или вам известны обстоятельства его исчезновения - просьба сообщить об этом в Глуховский отдел полиции по адресу: 41100, Сумская область, город Глухов, улица Спасская, дом 34. Телефоны Глуховского ОП: (05444) 2-20-15, (050) 307-75-04 (дежурная часть), или по спецлинии полиции «102».

Родные разыскиваемого и правоохранители будут благодарны за любую помощь, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.