Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:21129

В Сумах стартовал чемпионат Украины по летнему биатлону

26 августа в Сумах, на учебно-спортивной базе «Динамо» в урочище Токари стартовал чемпионат Украины по летнему биатлону среди юношей и девушек.

В первый день прошли спринты в трех возрастных категориях.

Старшие девушки

1. Екатерина Свинаренко (Сумская) 21:50,5 (3)

2. Виктория Рыжих (Сумская)  +57,3 (3)

3. Елена Колесник (Харьковская)  +1:05,0 (2)

Старшие юноши

1. Владимир Кошман (Сумская) 18:19,4 (1)

2. Виталий Демиденко (Сумская)  +7,8 (3)

3. Роман Боровик (Сумская)  +38,1 (4)

Девушки

1. Юлия Городна (Львовская)  16:46,0 (2)

2. Виктория Жуковская (Черниговская)  +56,3 (2)

3. Александра Усенко (Тернопольская)  +1:19,4 (3)

Юноши

1. Степан Кинаш (Харьковская)  17:51:3 (2)

2. Арсен Бочок (Черниговская)  +3,7 (1)

3. Владимир Христюк (Черниговская)  +43,4 (1)

Младшие девушки

1. Александра Меркушина (Тернопольская)  15:41,8 (1)

2. Анна Скрипко (Черниговская)  +2:26,5 (3)

3. Александра Михальчук (Черниговская)  +3:31,3 (4)

Младшие юноши

1. Владимир Коношевич (Черниговская)  15:51,5 (2)

2. Виталий Манзин (Тернопольская)  +0,8 (4)

3. Александр Кошовец (Черниговская)  +7,0 (1)

Также в рамках чемпионат пройдут гонки преследования и индивидуальные гонки, суперспринты и смешанные эстафеты.

Спорт Летний биатлон

По тематике

Нове место – 2018: сумской биатлонист стал вице-чемпионом мира
Сегодня 10:13

Нове место – 2018: сумской биатлонист стал вице-чемпионом мира

26 августа в Нове Место (Чехия) завершился летний чемпионат мира по биатлону....

24.08.2018 21:13

Нове Место – 2018: у украинских биатлонистов две «деревянных» медали

Сегодня, 24 августа в Нове Место (Чехия) стартовал летний чемпионат мира по биатлону...

В Сумах прошли биатлонные соревнования
21.08.2018 08:38

В Сумах прошли биатлонные соревнования

19-20 августа в Токарях прошли традиционные соревнования по летнему биатлону памяти Романа Звонкова....

17.08.2018 10:53

Сумские биатлонисты едут на чемпионат мира

Летний чемпионат мира по биатлону пройдёт с 22 по 26 августа (три соревновательных дня) в чешском Нове Место....

В Тростянце пройдут соревнования по летнему биатлону
15.08.2018 13:06

В Тростянце пройдут соревнования по летнему биатлону

16-17 августа в Тростянце в дендропарке Нескучное пройдут всеукраинские соревнования по летнему биатлону среди юношей и девушек....

Новости

Подозреваемых в убийстве трех запорожцев оставили под стражей
Сегодня 18:07
Сумчанку развела на 6500 гривен фейковая дочь
Сегодня 17:49
В Сумах стартовал чемпионат Украины по летнему биатлону
Сегодня 17:21
За выходные полиция Шостки раскрыла два грабежа
Сегодня 17:12
Внимание! Розыск без вести пропавшего мужчины (ФОТО)
Сегодня 17:04
Из-за изношенных сетей сумские троллейбусы снова меняют маршруты
Сегодня 16:42
Городские власти считают, что в Сумах качество маршрутных перевозок и так сойдет
Сегодня 16:39
Сумские наркоманы ширялись в туалете торгового центра
Сегодня 16:35
Прокуратура «наехала» на налоговиков из-за сумских мусорщиков
Сегодня 16:27
На Путивльщине МЧС-ники грозятся закрыть школы
Сегодня 16:12
Сумчане получили награды ко Дню Независимости
Сегодня 16:09
Погода в Сумах: прогноз на завтра
Сегодня 16:04
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Отель «Артемида»» Дрю Пирс (Великобритания, США, 2018)
«Отель «Артемида»» Дрю Пирс (Великобритания, США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:15 18:00 22:00
«22 мили» Питер Берг (США, 2018)
«22 мили» Питер Берг (США, 2018)
Кино Космос
14:50 — 45 грн 20:30 — 50 грн
«Альфа» Альберт Хьюз (США, 2018)
«Альфа» Альберт Хьюз (США, 2018)
Кино Космос
13:00 — 45 грн 18:40 — 50 грн
«Патрик» Мэнди Флетчер (Великобритания, 2018)
«Патрик» Мэнди Флетчер (Великобритания, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:00 14:00
«Аксель» Оливер Дэйли (США, 2018)
«Аксель» Оливер Дэйли (США, 2018)
Кино Космос
11:00 — 40 грн 16:40 — 45 грн
«Mamma Mia! 2» Ол Паркер (Великобритания, США, 2018)
«Mamma Mia! 2» Ол Паркер (Великобритания, США, 2018)
Кино Дружба
11-50 - 50 грн.
«Шпион, который меня кинул» Сюзанна Фогель (США, 2018)
«Шпион, который меня кинул» Сюзанна Фогель (США, 2018)
Кино Космос
10:20 — 40 грн 16:40 — 45 грн
view counter

Фото

30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.