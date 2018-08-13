В Сумах стартовал чемпионат Украины по летнему биатлону

В первый день прошли спринты в трех возрастных категориях.
Старшие девушки
1. Екатерина Свинаренко (Сумская) 21:50,5 (3)
2. Виктория Рыжих (Сумская) +57,3 (3)
3. Елена Колесник (Харьковская) +1:05,0 (2)
Старшие юноши
1. Владимир Кошман (Сумская) 18:19,4 (1)
2. Виталий Демиденко (Сумская) +7,8 (3)
3. Роман Боровик (Сумская) +38,1 (4)
Девушки
1. Юлия Городна (Львовская) 16:46,0 (2)
2. Виктория Жуковская (Черниговская) +56,3 (2)
3. Александра Усенко (Тернопольская) +1:19,4 (3)
Юноши
1. Степан Кинаш (Харьковская) 17:51:3 (2)
2. Арсен Бочок (Черниговская) +3,7 (1)
3. Владимир Христюк (Черниговская) +43,4 (1)
Младшие девушки
1. Александра Меркушина (Тернопольская) 15:41,8 (1)
2. Анна Скрипко (Черниговская) +2:26,5 (3)
3. Александра Михальчук (Черниговская) +3:31,3 (4)
Младшие юноши
1. Владимир Коношевич (Черниговская) 15:51,5 (2)
2. Виталий Манзин (Тернопольская) +0,8 (4)
3. Александр Кошовец (Черниговская) +7,0 (1)
Также в рамках чемпионат пройдут гонки преследования и индивидуальные гонки, суперспринты и смешанные эстафеты.
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