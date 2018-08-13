В Сумах стартовал чемпионат Украины по летнему биатлону 26 августа в Сумах, на учебно-спортивной базе «Динамо» в урочище Токари стартовал чемпионат Украины по летнему биатлону среди юношей и девушек.

В первый день прошли спринты в трех возрастных категориях. Старшие девушки 1. Екатерина Свинаренко (Сумская) 21:50,5 (3) 2. Виктория Рыжих (Сумская) +57,3 (3) 3. Елена Колесник (Харьковская) +1:05,0 (2) Старшие юноши 1. Владимир Кошман (Сумская) 18:19,4 (1) 2. Виталий Демиденко (Сумская) +7,8 (3) 3. Роман Боровик (Сумская) +38,1 (4) Девушки 1. Юлия Городна (Львовская) 16:46,0 (2) 2. Виктория Жуковская (Черниговская) +56,3 (2) 3. Александра Усенко (Тернопольская) +1:19,4 (3) Юноши 1. Степан Кинаш (Харьковская) 17:51:3 (2) 2. Арсен Бочок (Черниговская) +3,7 (1) 3. Владимир Христюк (Черниговская) +43,4 (1) Младшие девушки 1. Александра Меркушина (Тернопольская) 15:41,8 (1) 2. Анна Скрипко (Черниговская) +2:26,5 (3) 3. Александра Михальчук (Черниговская) +3:31,3 (4) Младшие юноши 1. Владимир Коношевич (Черниговская) 15:51,5 (2) 2. Виталий Манзин (Тернопольская) +0,8 (4) 3. Александр Кошовец (Черниговская) +7,0 (1) Также в рамках чемпионат пройдут гонки преследования и индивидуальные гонки, суперспринты и смешанные эстафеты.