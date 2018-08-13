Впервые на Сумщине пройдет фестиваль квадрокоптеров

Организаторы (а это мэрия) планируют собрать на площади владельцев квадрокоптеров и поднять в небо над Шосткой летательные аппараты, которые приобретают все большую популярность, пишет Шостка.info.
Кроме того, есть идея с помощью дронов показать творческие работы талантливых шосткинцев.
Желающим принять участие в «ДронАртФест» просьба обращаться по телефону: 066-638-02-03.
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