Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:0997

Впервые на Сумщине пройдет фестиваль квадрокоптеров

В Шостке, 3 сентября, в рамках празднования Дня города состоится «ДронАртФест».

Организаторы (а это мэрия) планируют собрать на площади владельцев квадрокоптеров и поднять в небо над Шосткой летательные аппараты, которые приобретают все большую популярность, пишет Шостка.info.

Кроме того, есть идея с помощью дронов показать творческие работы талантливых шосткинцев.

Желающим принять участие в «ДронАртФест» просьба обращаться по телефону: 066-638-02-03.

Досуг Квадрокоптеры Фестиваль Шостка

По тематике

Вчера 17:12

За выходные полиция Шостки раскрыла два грабежа

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на предупреждение уличной преступности, сотрудники Шосткинского отдела полиции за минувшие выходные раскрыли два грабежа....

22.08.2018 16:42

Шосткинец избил и ограбил пьяного собутыльника

Работники Шосткинского отдела полиции нашли и задержали жителя райцентра, который избил и ограбил своего нового знакомого....

21.08.2018 14:00

14-летний шосткинец снимал с детей золотые украшения

Играя с детьми, парень незаметно снимал с шеи малолетних знакомых золотые украшения, которые затем продавал....

16.08.2018 08:39

Полицейские помогли вернуть похищенный ТВ-тюнер

Находясь в гостях у своего товарища, 35-летний мужчина решил его обокрасть. Украл он телевизионный тюнер, который успел продать....

В Шостке автомобиль врезался в столб
15.08.2018 12:16

В Шостке автомобиль врезался в столб

Спасателям пришлось освобождать пассажира из искореженного авто....

Новости

До конца лета все районы Сумщины должны обнародовать градостроительную документацию
Сегодня 09:48
На Сумщине сохранится аналоговое телевещание
Сегодня 09:14
На Сумщине озаботились состоянием систем оповещения
Сегодня 08:42
Впервые на Сумщине пройдет фестиваль квадрокоптеров
Сегодня 08:09
Подозреваемых в убийстве трех запорожцев оставили под стражей
Вчера 18:07
Сумчанку развела на 6500 гривен фейковая дочь
Вчера 17:49
В Сумах стартовал чемпионат Украины по летнему биатлону
Вчера 17:21
За выходные полиция Шостки раскрыла два грабежа
Вчера 17:12
Внимание! Розыск без вести пропавшего мужчины (ФОТО)
Вчера 17:04
Из-за изношенных сетей сумские троллейбусы снова меняют маршруты
Вчера 16:42
Городские власти считают, что в Сумах качество маршрутных перевозок и так сойдет
Вчера 16:39
Сумские наркоманы ширялись в туалете торгового центра
Вчера 16:35
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Отель «Артемида»» Дрю Пирс (Великобритания, США, 2018)
«Отель «Артемида»» Дрю Пирс (Великобритания, США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:15 18:00 22:00
«22 мили» Питер Берг (США, 2018)
«22 мили» Питер Берг (США, 2018)
Кино Космос
14:50 — 45 грн 20:30 — 50 грн
«Альфа» Альберт Хьюз (США, 2018)
«Альфа» Альберт Хьюз (США, 2018)
Кино Космос
13:00 — 45 грн 18:40 — 50 грн
«Патрик» Мэнди Флетчер (Великобритания, 2018)
«Патрик» Мэнди Флетчер (Великобритания, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:00 14:00
«Аксель» Оливер Дэйли (США, 2018)
«Аксель» Оливер Дэйли (США, 2018)
Кино Космос
11:00 — 40 грн 16:40 — 45 грн
«Mamma Mia! 2» Ол Паркер (Великобритания, США, 2018)
«Mamma Mia! 2» Ол Паркер (Великобритания, США, 2018)
Кино Дружба
11-50 - 50 грн.
«Шпион, который меня кинул» Сюзанна Фогель (США, 2018)
«Шпион, который меня кинул» Сюзанна Фогель (США, 2018)
Кино Космос
10:20 — 40 грн 16:40 — 45 грн
view counter

Фото

30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.