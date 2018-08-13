Впервые на Сумщине пройдет фестиваль квадрокоптеров В Шостке, 3 сентября, в рамках празднования Дня города состоится «ДронАртФест».

Организаторы (а это мэрия) планируют собрать на площади владельцев квадрокоптеров и поднять в небо над Шосткой летательные аппараты, которые приобретают все большую популярность, пишет Шостка.info.

Кроме того, есть идея с помощью дронов показать творческие работы талантливых шосткинцев.

Желающим принять участие в «ДронАртФест» просьба обращаться по телефону: 066-638-02-03.