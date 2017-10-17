Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:42109

На Сумщине озаботились состоянием систем оповещения

Системы оповещения должны быть налажены в каждом районе и городе областного значения.

Этот вопрос должен стоять в приоритете в пограничной Сумщине, отметил во время аппаратного совещания глава облгосадминистрации Николай Клочко.

Как сообщил директор департамента гражданской защиты населения Александр Милаш, среди лучших городов и районов, где работа проводится в этом направлении, Шостка, Глуховский, Сумской, Ямпольский районы. А вот в Ромнах и Глухове не работают сирены, не исправлены также недостатки в Роменском и Конотопа районах.

«19 сентября будет квартальная проверка системы оповещения с включением электросирен и к этому сроку еще есть время подготовиться», - отметил Александр Милаш.

Николай Клочко дал задание органам исполнительной власти в районах и местному самоуправлению активизировать работу, ведь система оповещения должна работать в каждом районе Сумщины, которая является пограничной областью со страной-агрессором.

Общество Сирены Система оповещения

По тематике

06.08.2018 14:53

В Сумах работают не все сирены оповещения

Ответственность за систему оповещения населения несет власть на местах....

19.06.2018 08:31

В Сумах снова будут проверять работу системы оповещения

В среду, 20 июня, в Сумах будут осуществлять техническую проверку системы оповещения....

21.03.2018 08:09

Сегодня в Сумах будут проверять систему оповещения населения

Сегодня, 21 марта, в Сумах проверят систему оповещения населения....

19.03.2018 10:10

В среду в Сумах будут проверять систему оповещения населения

В ближайшую среду, 21 марта, в Сумах проверят систему оповещения населения....

17.10.2017 11:23

В среду в Сумах зазвучат сирены

В среду, 18 октября, в Cумах состоится техническая проверка системы оповещения населения....

Новости

До конца лета все районы Сумщины должны обнародовать градостроительную документацию
Сегодня 09:48
На Сумщине сохранится аналоговое телевещание
Сегодня 09:14
На Сумщине озаботились состоянием систем оповещения
Сегодня 08:42
Впервые на Сумщине пройдет фестиваль квадрокоптеров
Сегодня 08:09
Подозреваемых в убийстве трех запорожцев оставили под стражей
Вчера 18:07
Сумчанку развела на 6500 гривен фейковая дочь
Вчера 17:49
В Сумах стартовал чемпионат Украины по летнему биатлону
Вчера 17:21
За выходные полиция Шостки раскрыла два грабежа
Вчера 17:12
Внимание! Розыск без вести пропавшего мужчины (ФОТО)
Вчера 17:04
Из-за изношенных сетей сумские троллейбусы снова меняют маршруты
Вчера 16:42
Городские власти считают, что в Сумах качество маршрутных перевозок и так сойдет
Вчера 16:39
Сумские наркоманы ширялись в туалете торгового центра
Вчера 16:35
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Отель «Артемида»» Дрю Пирс (Великобритания, США, 2018)
«Отель «Артемида»» Дрю Пирс (Великобритания, США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:15 18:00 22:00
«22 мили» Питер Берг (США, 2018)
«22 мили» Питер Берг (США, 2018)
Кино Космос
14:50 — 45 грн 20:30 — 50 грн
«Альфа» Альберт Хьюз (США, 2018)
«Альфа» Альберт Хьюз (США, 2018)
Кино Космос
13:00 — 45 грн 18:40 — 50 грн
«Патрик» Мэнди Флетчер (Великобритания, 2018)
«Патрик» Мэнди Флетчер (Великобритания, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:00 14:00
«Аксель» Оливер Дэйли (США, 2018)
«Аксель» Оливер Дэйли (США, 2018)
Кино Космос
11:00 — 40 грн 16:40 — 45 грн
«Mamma Mia! 2» Ол Паркер (Великобритания, США, 2018)
«Mamma Mia! 2» Ол Паркер (Великобритания, США, 2018)
Кино Дружба
11-50 - 50 грн.
«Шпион, который меня кинул» Сюзанна Фогель (США, 2018)
«Шпион, который меня кинул» Сюзанна Фогель (США, 2018)
Кино Космос
10:20 — 40 грн 16:40 — 45 грн
view counter

Фото

30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.