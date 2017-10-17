На Сумщине озаботились состоянием систем оповещения

Этот вопрос должен стоять в приоритете в пограничной Сумщине, отметил во время аппаратного совещания глава облгосадминистрации Николай Клочко.
Как сообщил директор департамента гражданской защиты населения Александр Милаш, среди лучших городов и районов, где работа проводится в этом направлении, Шостка, Глуховский, Сумской, Ямпольский районы. А вот в Ромнах и Глухове не работают сирены, не исправлены также недостатки в Роменском и Конотопа районах.
«19 сентября будет квартальная проверка системы оповещения с включением электросирен и к этому сроку еще есть время подготовиться», - отметил Александр Милаш.
Николай Клочко дал задание органам исполнительной власти в районах и местному самоуправлению активизировать работу, ведь система оповещения должна работать в каждом районе Сумщины, которая является пограничной областью со страной-агрессором.
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