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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:142

На Сумщине сохранится аналоговое телевещание

В 16 населенных пунктах Сумской, Харьковской и Черниговской областей сохранится аналоговое вещание, поскольку эта территория является пограничной со страной-агрессором.

Об этом было заявлено на пресс-конференци Нацсовета по телевидению и радиовещанию Украины.

Кроме того, полностью сохранится аналоговое вещание и в Донецкой и Луганской областях.

По данным Нацсовета, в Сумской области будут транслироваться в эфире 18 телеканалов, в Харьковской - 20, Черниговской – 15. Передатчики будут работать в Чернигове, Корюковке, Холмах, Новгород-Северском, Шостке, Белополье, Сумах, Тростянце, Ахтырке, Богодухове, Харькове, Великом Бурлуке, Колодезном, Двуречной, Купянске.

В Донецкой области сохранится вещания 26 телеканалов, в Луганской - 14 телеканалов.

Кроме того, в Херсонской области продолжат работу 10 передатчиков. Национальный совет уже выдал разрешения на временное вещание двум телеканалам, они будут вещать с Чонгаре и Чаплинке. Таким образом, на юге страны сохраняется аналоговое телевидение.

"На других территориях, не находящихся под влиянием государства-агрессора или влиянием с оккупированных территорий, аналога не будет, и это процесс необратим", - заявил член Нацсовета Сергей Костинский.

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