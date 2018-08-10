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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:07224

Подозреваемых в убийстве трех запорожцев оставили под стражей

По ходатайству прокуратуры двум задержанным по подозрению в умышленном убийстве трех человек продлена мера пресечения.

По ходатайству прокуратуры решением Заречного районного суда г. Сумы от 27 августа 2018 года двум задержанным по подозрению в убийстве трех человек еще на два месяца продлены меры пресечения в виде содержания под стражей без права на залог. Поэтому, подозреваемые до 2 октября 2018 года включительно будут находиться в СИЗО.

Напоминаем, 41-летний житель пгт Краснополье и 36-летний сумчанин подозреваются в убийстве трех жителей Запорожской области, которые прибыли в Краснопольский район с целью перевозки вне пункта пропуска на территорию Российской Федерации запчастей к сельскохозяйственной технике. Тела мужчин, которым было 34, 36 и 40 лет, с огнестрельными ранениями обнаружены вблизи пгт Краснополье закопанными на поле, засеянном подсолнечником.

Досудебное следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства преступления. Действия задержанных квалифицированы по п.1, 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство трех человек из корыстных побуждений) УК Украины, им грозит пожизненное лишение свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Мера пресечения Под стражу Убийство Убийство запорожцев

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