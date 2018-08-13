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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:482

До конца лета все районы Сумщины должны обнародовать градостроительную документацию

Такое поручение дал глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко во время аппаратного совещания по итогам рассмотрения вопроса о выполнении Меморандума о сотрудничестве по вопросам обеспечения открытого пространственного планирования.

По его словам, в настоящее время, самые низкие показатели по разработке градостроительной документации имеют Недригайловская и Березовская громады и Кролевецкая райгосадминистрация. Вообще не начали работу в этом направлении Ахтырская райгосадминистрация и Шалыгинская.

«Прошу до 31 августа обеспечить внесение записей в реестр Минрегиона», - подчеркнул Николай Клочко.

Как отметил начальник областного управления градостроительства и архитектуры Олег Кривцов, согласно Меморандуму до конца года Сумщина должна полностью внести данные о разработке градостроительной документации на территории области. На сегодня уже 79,9% информации обнародовано.

Общество Градостроительная документация

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До конца лета все районы Сумщины должны обнародовать градостроительную документацию
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