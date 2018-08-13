Чемпионат Украины среди аматоров: наши поднимаются 25-26 августа были сыграны матчи 4-го тура чемпионата Украины по футболу серди любительских команд.

Обе команды, представляющие Сумщины крупно победили. Липоводолинский «Альянс» в гостях разгромил «Чайку» из Вышгорода 4:0 (голы забивали Анцибор (6), Осадчий (36), Гаврась (60) и автогол на 90+2). После этой победы «Альянс» с 9 очками (в 4 играх) поднялся на второе место в турнирной таблице. Лидирует «ЛНЗ-Лебедин» из Черкасской области – 12 очков.

Чемпион Украины среди аматоров «Виктория» из Николаевки пока долго запрягает, но в своей третьей игре таки сумела добыть победу – 6:2 дома над корюковским «Авангардом» (Нелин (10), Шевченко (31, 60, 77 пен., 90+2), Кузьмин (55) – Яоловець (87 пен., 90). «Виктория» с 4 очками (после 3 игр) на шестом из 12-ти месте.