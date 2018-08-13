На Сумщине на пожаре заживо сгорел хозяин дома

Сегодня, 28 августа, в 1:04 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в с. Литвиновичи Кролевецкого района.
На тушение направили сельскую местную пожарную команду, команду из с. Камень и отделение дежурного караула 22-й государственной пожарно-спасательной части из райцентра.
Как было установлено, загорелась деревянная веранда и пламя перекинулось на кровлю дома. Во время ликвидации пожара на полу пожарные обнаружили обгоревшее тело мужчины. В 1:20 возгорание локализовали, а в 2:15 - полностью ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 3 человека личного состава и 1 единица техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 2 работника и 2 единицы техники местных пожарных команд.
На месте пожара работала следственно-оперативная группа в составе работников подразделений Национальной полиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Погибшим оказался хозяин дома 1950 г.р., который жил в доме одиноко. По предварительным выводам специалистов, допустимой причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электробытовых приборов - на веранде осталась включенной елетроплитка, на которой хозяин готовил пищу.
С начала года на Сумщине огонь унес жизни 37 человек, против 26 - за аналогичный период 2017 года. Чтобы остановить страшную статистику спасатели призывают граждан проявить ответственность в соблюдении правил пожарной безопасности и быть максимально осторожными в обращении с огнем, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.
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