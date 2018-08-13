Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:20146

На Сумщине на пожаре заживо сгорел хозяин дома

Во время ликвидации пожара пожарные обнаружили тело погибшего человека.

Сегодня, 28 августа, в 1:04 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в с. Литвиновичи Кролевецкого района.

На тушение направили сельскую местную пожарную команду, команду из с. Камень и отделение дежурного караула 22-й государственной пожарно-спасательной части из райцентра.

Как было установлено, загорелась деревянная веранда и пламя перекинулось на кровлю дома. Во время ликвидации пожара на полу пожарные обнаружили обгоревшее тело мужчины. В 1:20 возгорание локализовали, а в 2:15 - полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 3 человека личного состава и 1 единица техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 2 работника и 2 единицы техники местных пожарных команд.

На месте пожара работала следственно-оперативная группа в составе работников подразделений Национальной полиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Погибшим оказался хозяин дома 1950 г.р., который жил в доме одиноко. По предварительным выводам специалистов, допустимой причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электробытовых приборов - на веранде осталась включенной елетроплитка, на которой хозяин готовил пищу.

С начала года на Сумщине огонь унес жизни 37 человек, против 26 - за аналогичный период 2017 года. Чтобы остановить страшную статистику спасатели призывают граждан проявить ответственность в соблюдении правил пожарной безопасности и быть максимально осторожными в обращении с огнем, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Право Кролевецкий район Пожар Смерть на пожаре

По тематике

Сегодня 11:54

На Сумщине погиб мотоциклист

Как предполагают сотрудники полиции, 48-летний житель Кролевецкого района, находясь за рулем мотоцикла, не справился с управлением, в результате чего двухколесник...

25.08.2018 17:37

На Сумщине пьяный водитель совершил ДТП со смертельным исходом

Предварительно установлено, что управляя мотоциклом, он не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на прохожих, которые шли по улице...

23.08.2018 15:48

На Сумщине участковый нашел вора домашнего скота и птицы

Когда в дежурную часть Кролевецкого отделения позвонила жительница села Уорхол сообщению о похищении скота, на место происшествия сразу выехали наряд...

В Путивле пожарные спасли жилой дом, хозпостройку и гараж
23.08.2018 13:42

В Путивле пожарные спасли жилой дом, хозпостройку и гараж

22 августа в 10:49 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке по ул. Чехова в...

В Сумах пожарные ликвидировали возгорание легкового авто
21.08.2018 14:59

В Сумах пожарные ликвидировали возгорание легкового авто

20 августа в 21:23 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля по ул. Холодногорской в Сумах....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Отель «Артемида»» Дрю Пирс (Великобритания, США, 2018)
«Отель «Артемида»» Дрю Пирс (Великобритания, США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:15 18:00 22:00
«22 мили» Питер Берг (США, 2018)
«22 мили» Питер Берг (США, 2018)
Кино Космос
14:50 — 45 грн 20:30 — 50 грн
«Альфа» Альберт Хьюз (США, 2018)
«Альфа» Альберт Хьюз (США, 2018)
Кино Космос
13:00 — 45 грн 18:40 — 50 грн
«Патрик» Мэнди Флетчер (Великобритания, 2018)
«Патрик» Мэнди Флетчер (Великобритания, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:00 14:00
«Аксель» Оливер Дэйли (США, 2018)
«Аксель» Оливер Дэйли (США, 2018)
Кино Космос
11:00 — 40 грн 16:40 — 45 грн
«Mamma Mia! 2» Ол Паркер (Великобритания, США, 2018)
«Mamma Mia! 2» Ол Паркер (Великобритания, США, 2018)
Кино Дружба
11-50 - 50 грн.
«Шпион, который меня кинул» Сюзанна Фогель (США, 2018)
«Шпион, который меня кинул» Сюзанна Фогель (США, 2018)
Кино Космос
10:20 — 40 грн 16:40 — 45 грн
view counter

Фото

30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.