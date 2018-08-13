В Конотопе депутатов охраняют 60 правоохранителей

Депутатов зарегистрировалось 32 человека, а также городской голова. В зале работают более 50-ти полицейских: в помещении и на улице. Также присутствуют почти 10 бойцов Нацгвардии, сообщает UA:СУМИ.
По словам городского головы Артема Семенихина, депутатов фракции «БПП», «Воля народа» и «Рідне місто» доставили автобусом полиции. В настоящее время не работает система «Віче», поэтому выбирают счетную комиссию. Среди прочих вопросов, депутаты сегодня должны проголосовать бюджет на 2018 год.
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