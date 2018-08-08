В Сумах прошли областные соревнования по пляжному волейболу 26 августа на студенческом пляже прошли соревнования по пляжному волейболу среди смешанных команд.

Всего в турнире приняли участие 11 команд. По итогам соревнования первое место заняла сумская команда Игорь Романенко и Алла Клепец, обыгравшие в финале земляков Максима Куксу и Анну Затылкину. Бронза досталась Сергею Борцу и Екатерине Овчинник из Глухова.