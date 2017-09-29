Госпродпотребслужба в Сумской области вакцинирует животных бесплатно

Каждый владелец животных ежегодно должен вакцинировать своих любимцев в учреждениях ветеринарной медицины. Ответственность за проведение прививки возлагается на хозяина.
Начальник отдела организации противоэпизоотической работы Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области Владимир Панченко рассказал: «На сегодняшний день учреждения ветеринарной медицины имеют достаточное количество вакцины для проведения прививок домашних животных. Эти прививки бесплатны. В этом году мы также планируем на территории Сумской области провести вместе с прививками домашних животных прививки диких животных.
По словам специалистов, результат от осенней вакцинации увидим только в следующем году.
Вакцинацию планируют провести как в осенний период этого года, так и весной следующего. На сегодняшний день со способом вакцинации диких животных еще определяются: наземным методом или с помощью авиатранспорта.
В случае обнаружения бешенства у животного обращаться по телефону: (0542) 77-90-43.
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