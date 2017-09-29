Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:47121

Госпродпотребслужба в Сумской области вакцинирует животных бесплатно

С целью обеспечения безопасности Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области организует вакцинацию домашних и диких животных.

Каждый владелец животных ежегодно должен вакцинировать своих любимцев в учреждениях ветеринарной медицины. Ответственность за проведение прививки возлагается на хозяина.

Начальник отдела организации противоэпизоотической работы Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области Владимир Панченко рассказал: «На сегодняшний день учреждения ветеринарной медицины имеют достаточное количество вакцины для проведения прививок домашних животных. Эти прививки бесплатны. В этом году мы также планируем на территории Сумской области провести вместе с прививками домашних животных прививки диких животных.

По словам специалистов, результат от осенней вакцинации увидим только в следующем году.

Вакцинацию планируют провести как в осенний период этого года, так и весной следующего. На сегодняшний день со способом вакцинации диких животных еще определяются: наземным методом или с помощью авиатранспорта.

В случае обнаружения бешенства у животного обращаться по телефону: (0542) 77-90-43.

Общество Вакцина против бешенства Госпродпотребслужба

По тематике

25.07.2018 09:15

Сумчанка через Госпотребслужбу выбила из «Эпицентра» обещанный акционный подарок

На адрес управления Госпотребслужбы в Сумской области поступило обращение потребительницы о нарушении ее прав в гипермаркете «Эпицентр»....

В Сумах поймали трех взяточников
20.03.2018 20:13

В Сумах поймали трех взяточников

В Сумах в результате спецоперации разоблачены три человека в систематическом взяточничестве....

19.01.2018 17:10

Чиновника Госпродпотребслужбы привлекли к админответственности, связанной с коррупцией

Прокуратурой Сумской области поддержано протокол об административном правонарушении, составленный Управлением защиты экономики в Сумской области, в отношении начальника отдела рыночного...

03.10.2017 17:42

Дырища ЖКХ: в Сумах ЖЭКи нарушают права потребителей

Главным управлением Госпродпотребслужбы в Сумской области в течение июля - сентября текущего года проводились плановые проверки субъектов хозяйствования, которые предоставляют...

29.09.2017 11:15

В Сумах подловили на коррупции сотрудника Госпродпотребслужбы

Начальник одного из отделов Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области нарушил требования антикоррупционного законодательства....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Отель «Артемида»» Дрю Пирс (Великобритания, США, 2018)
«Отель «Артемида»» Дрю Пирс (Великобритания, США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:15 18:00 22:00
«22 мили» Питер Берг (США, 2018)
«22 мили» Питер Берг (США, 2018)
Кино Космос
14:50 — 45 грн 20:30 — 50 грн
«Альфа» Альберт Хьюз (США, 2018)
«Альфа» Альберт Хьюз (США, 2018)
Кино Космос
13:00 — 45 грн 18:40 — 50 грн
«Патрик» Мэнди Флетчер (Великобритания, 2018)
«Патрик» Мэнди Флетчер (Великобритания, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:00 14:00
«Аксель» Оливер Дэйли (США, 2018)
«Аксель» Оливер Дэйли (США, 2018)
Кино Космос
11:00 — 40 грн 16:40 — 45 грн
«Mamma Mia! 2» Ол Паркер (Великобритания, США, 2018)
«Mamma Mia! 2» Ол Паркер (Великобритания, США, 2018)
Кино Дружба
11-50 - 50 грн.
«Шпион, который меня кинул» Сюзанна Фогель (США, 2018)
«Шпион, который меня кинул» Сюзанна Фогель (США, 2018)
Кино Космос
10:20 — 40 грн 16:40 — 45 грн
view counter

Фото

30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.