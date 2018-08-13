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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:29173

В Сумах продолжается летний чемпионат Украины по биатлону

27 августа в Сумах, на учебно-спортивной базе «Динамо» в урочище Токари прошли очередные гонки чемпионата Украины по летнему биатлону среди юношей и девушек.

Старшие юноши и девушки соревновались в персьюте. Сумские стреляющие роллеры завоевали 5 из 6 медалей.

Девушки

1 - Рыжих Виктория (Сумская)

2– Губко Наталья (Черниговская)

3 - Дидоренко Анастасия (Сумская)

Юноши.

1 - Кошман Владимир (Сумская)

2 - Демиденко Виталий (Сумская)

3 - Боровик Роман (Сумская)

Во вторник младшие и средние юноши и девушки будут участвовать в индивидуальной гонке.

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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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