В Сумах продолжается летний чемпионат Украины по биатлону 27 августа в Сумах, на учебно-спортивной базе «Динамо» в урочище Токари прошли очередные гонки чемпионата Украины по летнему биатлону среди юношей и девушек.

Старшие юноши и девушки соревновались в персьюте. Сумские стреляющие роллеры завоевали 5 из 6 медалей. Девушки 1 - Рыжих Виктория (Сумская) 2– Губко Наталья (Черниговская) 3 - Дидоренко Анастасия (Сумская) Юноши. 1 - Кошман Владимир (Сумская) 2 - Демиденко Виталий (Сумская) 3 - Боровик Роман (Сумская) Во вторник младшие и средние юноши и девушки будут участвовать в индивидуальной гонке.