В Сумах продолжается летний чемпионат Украины по биатлону

Старшие юноши и девушки соревновались в персьюте. Сумские стреляющие роллеры завоевали 5 из 6 медалей.
Девушки
1 - Рыжих Виктория (Сумская)
2– Губко Наталья (Черниговская)
3 - Дидоренко Анастасия (Сумская)
Юноши.
1 - Кошман Владимир (Сумская)
2 - Демиденко Виталий (Сумская)
3 - Боровик Роман (Сумская)
Во вторник младшие и средние юноши и девушки будут участвовать в индивидуальной гонке.
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