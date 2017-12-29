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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:10186

В Сумах осветили дорожку на дамбе над Пслом

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал депутат Сумского горсовета Дмитрий Лантушенко.

«Продолжаем освещения улиц города.

Благодаря активной позиции жителей недавно восстановлено освещение дамбы, которая выводит улицу Сирко к «Мануфактуре».

Надеюсь, теперь эта дорога станет безопасной для детей и взрослых», - написал депутат, добавив фото.

Общество Уличное освещение

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