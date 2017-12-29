В Сумах осветили дорожку на дамбе над Пслом Об этом на своей странице в Фейсбуке написал депутат Сумского горсовета Дмитрий Лантушенко.

«Продолжаем освещения улиц города. Благодаря активной позиции жителей недавно восстановлено освещение дамбы, которая выводит улицу Сирко к «Мануфактуре». Надеюсь, теперь эта дорога станет безопасной для детей и взрослых», - написал депутат, добавив фото.