В Сумах осветили дорожку на дамбе над Пслом

«Продолжаем освещения улиц города.
Благодаря активной позиции жителей недавно восстановлено освещение дамбы, которая выводит улицу Сирко к «Мануфактуре».
Надеюсь, теперь эта дорога станет безопасной для детей и взрослых», - написал депутат, добавив фото.
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