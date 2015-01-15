На Сумщине «вылечили» 500-летний дуб

Чтобы исцелить дуб-долгожитель из областного бюджета было выделено 80 тыс. гривен. Недавно работы по лечению пятисотлетнего великана завершились.
Исторический дуб находится в центре с. Гаи Роменского района рядом с автомобильной дорогой Ромны - Конотоп. По народным преданиям, дерево связывают с именем бесстрашного защитника обездоленных и обиженных, крестьянского вожака Семена Гаркуши. Возраст дерева около 500 лет, высота - 34 м, диаметр - 1,9 м, окружность ствола - 8 м.
Согласно научных рекомендаций, специалистами было осуществлено кронирование, очистка стенок дупла от трухлявой древесины, проведена дезинфекция раствором медного купороса и садовой карболки, в также осуществлено пломбирования дупла в середине ствола с использованием арматуры и цементного раствора.
Из ствола вынесено 42 мешки гнилой древесины. Дупло обработали противогрибковым препаратом. Полость была 4,5 м высотой и 1,7 м в диаметре. Чтобы ее заполнить использовали 400 кг цемента, 2 кубических метра песка, 250 целых кирпичей, 1 кубический метр битого кирпича. Наложены два металлических бандажа по 6,5 м.
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