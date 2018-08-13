Пограничники задержали мошенника

В пункте пропуска «Бачевск» на Сумщине пограничники остановили гражданина Украины, который прибыл пешком. Во время проверки документов пограничники установили, что он находится в розыске по подозрению в мошенничестве.
Задержанного передали сотрудникам Национальной полиции.
В пункте пропуска «Бачевск» пограничники предотвратили вывоз из Украины старинной книги....
Пограничники Сумского отряда задержали гражданина Молдовы, которого разыскивает Интерпол....
В международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» пограничники Сумского отряда задержали нашего соотечественника, которого разыскивали правоохранительные органы....
Пограничники задержали трех кубинцев, которые незаконно попали в Украину с территории РФ....
В пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку незаконного вывоза из Украины старинной книги, которая...