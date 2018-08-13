Пограничники задержали мошенника В пункте пропуска «Бачевск» пограничники преступника.

В пункте пропуска «Бачевск» на Сумщине пограничники остановили гражданина Украины, который прибыл пешком. Во время проверки документов пограничники установили, что он находится в розыске по подозрению в мошенничестве.

Задержанного передали сотрудникам Национальной полиции.