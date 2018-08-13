На Сумщине погиб мотоциклист Как предполагают сотрудники полиции, 48-летний житель Кролевецкого района, находясь за рулем мотоцикла, не справился с управлением, в результате чего двухколесник врезался в дерево.

От полученных травм водитель скончался на месте происшествия. По факту ДТП в полиции открыто уголовное производство, в рамках которого назначен ряд экспертных исследований, выясняются причины и обстоятельства аварии.

Работники полиции в очередной раз призывают граждан быть внимательными за рулем, соблюдать правила дорожного движения, не рисковать во время маневров и не превышать скоростной режим. Следует помнить, что дорога легкомыслия не прощает - ценой такой безответственности может быть потерянное здоровье или даже трагическая смерть как самого водителя, так и других участников дорожного движения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.