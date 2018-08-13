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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:58576

На Сумщине подожгли дачу депутата облсовета (обновлено)

Полиция выясняет обстоятельства возгорания в домохозяйстве депутата Сумского облсовета.

Происшествие произошло сегодня, 28 августа, ночью в одном из сел Кролевецкого района. Сообщение о возгорании поступило в Кролевецкого отделения полиции в 4:02 от диспетчера местной пожарной части. На вызов немедленно отправилась следственно-оперативная группа полиции.

Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что произошло возгорание хозяйственной постройки - кирпичного сарая с шиферной кровлей. Владелец двора, где произошел пожар - 38-летний депутат Сумского областного совета 7-го созыва, постоянно проживает в Шостке.

Огнем уничтожена кровля и перекрытие размером 24х6 м. Пострадавших в результате возгорания хозяйственной постройки нет.

В полиции событие зарегистрировали. Сейчас открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога или иным общеопасным способом, или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или повлекшее ... иные тяжкие последствия), в рамках которого устанавливается причина возгорания, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Как стало известно, горела дача депутата Владимира Пилипейко, сообщает UA:СУМИ.

- Было проникновение на территорию путем уничтожения забора и ворот. Залезли на чердак бытовых помещений и гаража и совершили поджог. На чердаке бросили бутылку, сгорело все. Это отдельные помещения были 6 на 30 - там были бытовые помещения, этот дом использовался для охотничьих угодий. Там хранилась кукуруза, для машины гараж, навес для собак вольеры, сгорело все, - сообщил депутат.

- Вы кого-то подозреваете в поджоге?

- Ну, я так сказать не могу, определенные выводы для себя делаю, - прокомментировал Владимир Пилипейко.

Он добавил, что поджог связывает со своей политической деятельностью. Впрочем, никаких фамилий не назвал. Напомним, два года назад на этой же даче, был поджог жилого дома. Сейчас депутат его восстанавливает. Этой ночью пожар дом не задел, он находится на расстоянии около 20 метров от подсобных помещений.

Справка

Владимир Пилипейко - избранный от политической партии «Оппозиционный блок» в октябре 2015 года, пока беспартийный. Закрепленный за г. Шостка, Конотопским, Кролевецким и Шосткинским районами.

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