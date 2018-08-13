Жертвами псевдобанкиров стали две жительницы Шостки Молодые женщины попали в классическую мошенническую схему «звонок из банка».

В обоих случаях женщинам неизвестные злоумышленники звонили на мобильный телефон. Представившись сотрудниками службы безопасности известных украинских банков, мошенники под предлогом разблокирования карт выпытали конфиденциальные данные платежных документов, после чего в течение нескольких минут опустошили счета доверчивых гражданок. 35-летняя женщина потеряла 5000 гривен, ее 39-летняя землячка - 4300 гривен.

Работники полиции призывают: уважаемые граждане, не верьте подобным звонкам или направленным смс-сообщением о блокировке карты. Лучше сразу обратиться на «горячую» линию банка, где вы обслуживаетесь, или лично в ближайшее отделение вашего банка или его филиала. Помните - все операции по обслуживанию банковских карт и счетов работники банковских учреждений осуществляют исключительно в помещениях учреждения и только в присутствии самого клиента, который, к тому же, должен подтвердить свою личность соответствующим документом. Будьте внимательными и осторожными, и тогда вам не придется расплачиваться потерями своих сбережений за излишнюю доверчивость и неосмотрительность, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.