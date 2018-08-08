Войтенко стал начальником глуховской полиции

С 16 августа новым начальником Глуховского отдела полиции стал 40-летний уроженец Киева подполковник Александр Войтенко. Он нес службу в различных районных управлениях столицы на должностях следователя, оперуполномоченного по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, с организованной и экономической преступностью, работал в отделе криминальной разведки. Месяц назад он был переведен в Сумской отдел полиции и почти сразу возглавил Глуховский отдел, пишет Неделя.
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