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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Войтенко стал начальником глуховской полиции

В Глухове новый начальник отдела полиции.

С 16 августа новым начальником Глуховского отдела полиции стал 40-летний уроженец Киева подполковник Александр Войтенко. Он нес службу в различных районных управлениях столицы на должностях следователя, оперуполномоченного по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, с организованной и экономической преступностью, работал в отделе криминальной разведки. Месяц назад он был переведен в Сумской отдел полиции и почти сразу возглавил Глуховский отдел, пишет Неделя.

Предыдущий начальник Роман Невожай занимал должность со 2 мая.

Право Александр войтенко Глухов Полиция

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