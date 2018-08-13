На Сумщине будут судить женщину, под колесами авто которой погиб 4-летний мальчик

Действия обвиняемой квалифицированы по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть пораженного) УК Украины.
Напомним, что дорожно-транспортное происшествие произошло 13 июля 2018 года около 12:00. Женщина, находясь за рулем транспортного средства SHEVROLET AVEO LT, двигалась по улице Рыночной в г. Бурынь в направлении центра города. Не справившись с управлением, водитель совершила наезд на мальчика, который вместе с бабушкой пересекал проезжую часть.
Как сообщил прокурор прокуратуры Сумской области Евгений Тимошенко, в результате дорожно-транспортного происшествия мальчик, которому 9 июля 2018 года исполнилось 4 года, получил телесные повреждения, от которых скончался в больнице. Женщина полностью признала свою вину и раскаялась. Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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