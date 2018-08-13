Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:59171

В Сумах пройдет фестиваль хоккея на траве

2 сентября в детском парке «Сказка» на хоккейном поле пройдет ежегодный фестиваль хоккея на траве.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила директор МСК «Сумчанка» Ирина Харченко.

«У нас новость для всех болельщиков и любителей хоккея! В день города, 2 сентября в 12:00 в ДП «Сказка» на хоккейном поле мы начнем наш ежегодный фестиваль хоккея на траве! Будет жарко, интересно и супервесело! Будут конкурсы, призы, вкусности, фотозона и многое другое! Берите с собой всех родственников, друзей и даже прохожих и приходите к нам на хоккейное поле! Мы вас ждем!», - написала она.

Фото
Спорт Фестиваль. Хоккей на траве

По тематике

Сумские хоккеистки выиграли отборочный олимпийский турнир в Литве
26.08.2018 16:02

Сумские хоккеистки выиграли отборочный олимпийский турнир в Литве

Сегодня, 26 августа – последний день первого отборочного раунда по хоккею на траве к Олимпиаде-2020, который проходит в Вильнюсе (Литва)....

26.08.2018 09:12

Сегодня сумские хоккеистки сыграют с чешками (трансляция)

В Вильнюсе (Литва) сегодня, 26 августа, завершается первый отборочный раунд по хоккею на траве к Олимпийским играм – 2020....

Сумские хоккеистки вышли в следующий раунд Олимпийского отбора
24.08.2018 20:16

Сумские хоккеистки вышли в следующий раунд Олимпийского отбора

В Вильнюсе (Литва) продолжается первый отборочный раунд Олимпийского отбора-2020 по хоккею на траве....

Сегодня сумчанки сыграют против турчанок (трансляция)
24.08.2018 12:00

Сегодня сумчанки сыграют против турчанок (трансляция)

Сегодня, 24 августа женская сборная Украины сыграет в Вильнюсе (Литва) свой третий матч в первом раунде отбора к Олимпийским играм...

Сумские хоккеистки обыграли валлиек в отборе на Олимпиаду
22.08.2018 21:47

Сумские хоккеистки обыграли валлиек в отборе на Олимпиаду

В Вильнюсе (Литва) продолжаются игры отборочного турнира по хоккею на траве среди женщин к Олимпийским играм – 2020....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Отель «Артемида»» Дрю Пирс (Великобритания, США, 2018)
«Отель «Артемида»» Дрю Пирс (Великобритания, США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:15 18:00 22:00
«22 мили» Питер Берг (США, 2018)
«22 мили» Питер Берг (США, 2018)
Кино Космос
14:50 — 45 грн 20:30 — 50 грн
«Альфа» Альберт Хьюз (США, 2018)
«Альфа» Альберт Хьюз (США, 2018)
Кино Космос
13:00 — 45 грн 18:40 — 50 грн
«Патрик» Мэнди Флетчер (Великобритания, 2018)
«Патрик» Мэнди Флетчер (Великобритания, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:00 14:00
«Аксель» Оливер Дэйли (США, 2018)
«Аксель» Оливер Дэйли (США, 2018)
Кино Космос
11:00 — 40 грн 16:40 — 45 грн
«Mamma Mia! 2» Ол Паркер (Великобритания, США, 2018)
«Mamma Mia! 2» Ол Паркер (Великобритания, США, 2018)
Кино Дружба
11-50 - 50 грн.
«Шпион, который меня кинул» Сюзанна Фогель (США, 2018)
«Шпион, который меня кинул» Сюзанна Фогель (США, 2018)
Кино Космос
10:20 — 40 грн 16:40 — 45 грн
view counter

Фото

30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.