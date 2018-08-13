В Сумах пройдет фестиваль хоккея на траве

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила директор МСК «Сумчанка» Ирина Харченко.
«У нас новость для всех болельщиков и любителей хоккея! В день города, 2 сентября в 12:00 в ДП «Сказка» на хоккейном поле мы начнем наш ежегодный фестиваль хоккея на траве! Будет жарко, интересно и супервесело! Будут конкурсы, призы, вкусности, фотозона и многое другое! Берите с собой всех родственников, друзей и даже прохожих и приходите к нам на хоккейное поле! Мы вас ждем!», - написала она.
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