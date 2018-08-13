Полиция опровергает свое участие в смертельном ДТП на Кролевеччине

Как сказал начальник Кролевецкого отделения полиции Олег Переход:
«Работников полиции обвиняют безосновательно. Все транспортные средства полиции, которые работали в этот день, не имеют повреждений. Следов и других транспортных средств, кроме следов от мотоцикла, на месте совершения ДТП не было».
По данному факту проводятся следственные действия, пишет сайт Кролевца.
Напомним, 25 августа, около трех часов ночи в полицию поступило сообщение, что в с. Спасское Кролевецкого района произошло ДТП с пострадавшими. Пострадали трое женщин, одну из которых не удалось спасти медикам и она умерла от полученных травм.
Под подозрением остается 19-летний житель соседнего села, который ехал на мотоцикле. Он также получил травмы и сейчас находится в больнице.
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