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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:19186

Полиция опровергает свое участие в смертельном ДТП на Кролевеччине

Под подозрением остается 19-летний житель соседнего села, который ехал на мотоцикле. Он также получил травмы и сейчас находится в больнице.

Как сказал начальник Кролевецкого отделения полиции Олег Переход:

«Работников полиции обвиняют безосновательно. Все транспортные средства полиции, которые работали в этот день, не имеют повреждений. Следов и других транспортных средств, кроме следов от мотоцикла, на месте совершения ДТП не было».

По данному факту проводятся следственные действия, пишет сайт Кролевца.

Напомним, 25 августа, около трех часов ночи в полицию поступило сообщение, что в с. Спасское Кролевецкого района произошло ДТП с пострадавшими. Пострадали трое женщин, одну из которых не удалось спасти медикам и она умерла от полученных травм.

Под подозрением остается 19-летний житель соседнего села, который ехал на мотоцикле. Он также получил травмы и сейчас находится в больнице.

Право Дтп Кролевецкий район Смертельное ДТП

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