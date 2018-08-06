Минобразования изменило систему оценивания первоклассников

Об этом говорится в приказе №924 от 20 августа, скан которого опубликовал сайт "Новая украинская школа".
"Оценка результатов обучения и личных достижений учащихся в первом классе имеет формирующий характер, осуществляется вербально, на субъектных началах, предусматривающий активное привлечение учащихся к самоконтролю и самооценке", – говорится в новых рекомендациях по оценке первоклассников.
В частности, документ определяет алгоритм деятельности учителя при организации оценивания:
1. Формулирование объективных и понятных для учащихся учебных целей;
2. Ознакомление учащихся с критериями оценивания;
3. Обеспечение активного участия учащихся в процессе оценки;
4. Обеспечение возможностей и умения учащихся анализировать собственную деятельность (рефлексия)
5. Корректировка совместно с учениками подходов к обучению с учетом результатов оценки.
Ознакомиться со всеми рекомендациями можно по этой ссылке.
Ранее советник министра образования и науки Иванна Коберник сообщила, что свидетельство достижений должно заменить табеля во всей школе.