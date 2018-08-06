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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:1075

Минобразования изменило систему оценивания первоклассников

Министерство образования и науки Украины ввело свидетельство достижений для учащихся 1 классов.

Об этом говорится в приказе №924 от 20 августа, скан которого опубликовал сайт "Новая украинская школа".

"Оценка результатов обучения и личных достижений учащихся в первом классе имеет формирующий характер, осуществляется вербально, на субъектных началах, предусматривающий активное привлечение учащихся к самоконтролю и самооценке", – говорится в новых рекомендациях по оценке первоклассников.

В частности, документ определяет алгоритм деятельности учителя при организации оценивания:

1. Формулирование объективных и понятных для учащихся учебных целей;

2. Ознакомление учащихся с критериями оценивания;

3. Обеспечение активного участия учащихся в процессе оценки;

4. Обеспечение возможностей и умения учащихся анализировать собственную деятельность (рефлексия)

5. Корректировка совместно с учениками подходов к обучению с учетом результатов оценки.

Ознакомиться со всеми рекомендациями можно по этой ссылке.

Ранее советник министра образования и науки Иванна Коберник сообщила, что свидетельство достижений должно заменить табеля во всей школе.

 
Общество Образование

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