На Сумщине пожарные 8 раз тушили возгорания сухой растительности и мусора

Так, 27 августа в Службу спасения «101» поступило восемь сообщений о пожарах сухой растительности и мусора. Такие случаи были зафиксированы в Недригайловском, Белопольском, Конотопском, Бурынском, Великописаревском, Тростянецком районах и областном центре. Во время укрощения возгораний пожарными было спасено жилой дом и 4 сооружения, в том числе 2 гаража.
В частности, в 13:48 к спасателям поступила информация о возгорании на ул. Старопутивльской в г. Белополье. На ликвидацию пожара прибыло отделение дежурного караула 20-й государственной пожарно-спасательной части. Как было установлено, вспыхнули сухая трава и мусор на открытой территории. Возникла угроза перекидывания огня на расположенные рядом частные гаражи. В 13:56 спасателям удалось предотвратить опасность и локализовать пожар. В 14:23 огонь полностью ликвидировали.
Всего на тушение 8 пожаров от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям было привлечено 41 человека личного состава и 11 единиц техники.
Спасатели в очередной раз призывают граждан быть осторожными с огнем и не сжигать сухостой, а при обнаружении пожара немедленно звонить на линию экстренного вызова «101», сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.
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