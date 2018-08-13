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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:17138

На Сумщине пожарные 8 раз тушили возгорания сухой растительности и мусора

Из-за жаркой и сухой погоды в области остается опасность возникновения пожаров, в первую очередь в природных экосистемах и на открытых территориях.

Так, 27 августа в Службу спасения «101» поступило восемь сообщений о пожарах сухой растительности и мусора. Такие случаи были зафиксированы в Недригайловском, Белопольском, Конотопском, Бурынском, Великописаревском, Тростянецком районах и областном центре. Во время укрощения возгораний пожарными было спасено жилой дом и 4 сооружения, в том числе 2 гаража.

В частности, в 13:48 к спасателям поступила информация о возгорании на ул. Старопутивльской в г. Белополье. На ликвидацию пожара прибыло отделение дежурного караула 20-й государственной пожарно-спасательной части. Как было установлено, вспыхнули сухая трава и мусор на открытой территории. Возникла угроза перекидывания огня на расположенные рядом частные гаражи. В 13:56 спасателям удалось предотвратить опасность и локализовать пожар. В 14:23 огонь полностью ликвидировали.

Всего на тушение 8 пожаров от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям было привлечено 41 человека личного состава и 11 единиц техники.

Спасатели в очередной раз призывают граждан быть осторожными с огнем и не сжигать сухостой, а при обнаружении пожара немедленно звонить на линию экстренного вызова «101», сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Общество Пожар Сухостой

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