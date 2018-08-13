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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:2989

За сутки полиция Сумщины поймала 9 воров

За последние сутки работники полиции Сумщины раскрыли 9 краж личного имущества граждан.

Жертвой двух односельчан-воров стал 50-летний житель Сумского района. Сначала друг украл у него мобильный телефон. А через несколько недель знакомая, находясь у мужчины в гостях, потихоньку положила в свой карман четыре золотые украшения - общей стоимостью на 15 000 гривен. Обоих воров разоблачили участковые офицеры полиции. Следователи открыли в отношении подозреваемых уголовные производства.

Еще двух любителей чужого имущества установили роменские полицейские. В первом случае 42-летний роменчанин покусился на сотовый своего приятеля. В другом - 33-летний житель райцентра обокрал своего работодателя: пока делал у того ремонт жилья, «прихватил» пять наименований золотых изделий.

Сумские полицейские разоблачили в совершении кражи 28-летнюю жительницу областного центра, которая, будучи на центральном рынке, обокрала одно из торговых мест, похитив ноутбук, мобильный и 500 гривен.

Продолжается следствие по делу о краже с пилорамы, расположенной в урочище Оверковое Кролевецкого района. Местные оперативники выяснили, что два электродвигателя с предприятия вынес 27-летний кролевчанин.

Сотрудники уголовного розыска Липоводолинского отделения полиции по «горячим» следам раскрыли кражу из частного дома местной жительницы. Правоохранители установили, что к исчезновению цифрового аппарата, ноутбука, дорогих мужских часов, тонометра и денег причастен 45-летний роменчанин, который, воспользовавшись отсутствием хозяйки, проник в жилище, отжав пластиковое окно. Сегодня похищенное имущество уже возвращено потерпевшей.

Сейчас по всем фактам уже возбуждены уголовные производства по соответствующим частям статьи 185 УК Украины (кража), продолжаются досудебные следственные действия. Правоохранители напоминают гражданам несколько простых правил, соблюдение которых существенно уменьшит риск угона их имущества:

- будьте осмотрительны при общении с незнакомыми и малознакомыми людьми, не стоит рассказывать посторонним о своих доходах и размере заработков;

- выходя из дома, не забывайте запереть дверь и закрыть окна. Балконы и окна квартир на первых и последних этажах стоит оборудовать защитными ролетами или решетками;

- постоянно держите телефонную связь с родственниками, чтобы в случае необходимости знать, где они находятся и как быстро могут приехать домой;

- обращайте внимание на посторонних людей, которые могут бродить возле вашего дома - таким образом воры могут присматриваться к объекту будущего «охоты»;

- уезжая в отпуск или длительную командировку, попросите наиболее доверенных родственников или соседей присматривать за вашим жилищем, забирать из почтового ящика корреспонденцию и счета, поливать цветы и включать по вечерам свет в комнатах - видимость присутствия хозяев отпугивает потенциальных воров;

- не оставляйте без присмотра свои транспортные средства - даже будучи под сигнализацией, они легко могут стать добычей воров.

Всегда будьте внимательны и осмотрительным, не давайте ворам ни малейшего шанса поживиться вашими доходами. Однако если вы уже стали жертвой преступления - немедленно сообщите полицию по телефону «102». Чем скорее вы это сделаете, тем больше шансов найти преступника и вернуть вам ваше имущество, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

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