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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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У Сумах відбудеться Перший книжковий форум

Сумська міська рада та Департамент комунікацій та інформаційної політики запрошують сумчан та гостей міста на перший Сумський книжковий форум, який відбудеться вже цієї п’ятниці, 31 серпня, в рамках інформаційного проекту «Я – сумчанин».

Про програму проведення та всі родзинки Форуму, який відбудеться в Сумах вперше, сьогодні під час брифінгу розповіли заступник міського голови, керуючий справами виконавчого комітету Степан ПАК та директор Департаменту комунікацій та інформаційної політики Антоніна КОХАН.

Голова експертної ради з книговидання і книгорозповсюдження при виконавчому комітеті Степан Пак повідомив, що генератором ідеї проведення книжкового форму в Сумах став саме Департамент комунікацій та інформаційної політики в особі його директора Антоніни Кохан.

Таку ініціативу підтримала і експертна рада з книговидання і книгорозповсюдження при виконавчому комітеті.

«Завдяки спільній копіткій праці ми організували нову подію в культурно-мистецькому житті нашого міста. Книжковий Форум – це не лише чудова можливість презентувати сумську книгу, показати її дещо з іншого боку, але передусім – це змога підняти проблемні питання, які сьогодні турбують і авторів, і книговидавців, і читачів», – сказав Степан Пак.

За словами директора Департаменту комунікацій та інформаційної політики Антоніни Кохан, напередодні Дня міста кожна галузь підбиває підсумки своєї роботи. І тут важливо не забути про інтелектуальний аспект.

«Вкрай важливо розуміти, що ми маємо залишитись містом, де читають і поважають українське друковане слово. Коли ми організовували Книжковий форум, то на Інформаційному порталі Сумської міської ради провели спеціальне опитування серед сумчан «Яким форматом книги Ви переважно користуєтесь?». І воно показало, що більшість наших містян все ж віддають перевагу друкованим виданням. Ця тенденція радує і спонукає нас працювати задля того, аби сумські читачі мали більше можливостей для інтелектуального розвитку», – зауважила Антоніна Кохан.

Відтак повідомила, що протягом року у Сумах коштом міського бюджету видається близько 10 книг сумських авторів. Перевага віддається тим письменникам, які пишуть про Суми і його жителів.

«Ми розробили Положення про експертну раду з книговидання і книгорозповсюдження при виконавчому комітеті, яке регламентує основні моменти нашої співпраці з авторами. Передусім автор подає свій твір сам, з рецензіями членів спілки письменників, із літературним редагуванням, і попередньою вартістю і з макетом. Такі спільні правила гри упорядкували роботу книговидавничої ради і тому ті видання, які підтримуються коштом міського бюджету, відповідають високим стандартам книговидавничої справи», – підкреслила директор Департаменту комунікацій та інформаційної політики.

Антоніна Кохан розповіла, що відкриття Сумського книжкового форуму відбудеться 31 серпня об 11:00 в Конгрес-центрі СумДУ.

Розпочнеться захід презентацією сумських видавництв: «Видавничий будинок «Еллада», «Мрія», Університетська книга» «Корпункт», «Триторія» «Рідний край»; міської централізованої бібліотечної системи; книгарень та літературних студій: «Орфей», «Зажинок», «Джерела», «Вир», «ЛітЕра», «Дивослово».

Потому на книжковому форумі вперше застосують формат автограф-сесії сумських авторів, під час якої відбудуться короткі презентації місцевих авторів, які пишуть про Суми та сумчан: Анни КОРШУНОВОЇ, Євгена ПОЛОЖІЯ та інших.

Паралельно триватиме видавничий форум, де будуть підніматись проблеми популяризації та промоції української, і місцевої книги зокрема. Мова піде про наявність сайтів у видавництв, наскільки активно вони функціонують в інформаційному полі, наскільки тут збалансоване питання видавничої економіки: вартості та читацької купівельної спроможності. Диспут «Книга друкована чи електронна?» також збире чимало учасників.

Після видавничого форуму відбудеться книжковий ярмарок, під час якого видавництва матимуть можливість представити та реалізувати свою продукцію серед учасників форуму.

Потому о 17:30 біля «Агенції промоції «Суми» стартують міський фестиваль поезії «Ми – Суми», поетичний конкурс, під час якого лунатимуть вірші про Суми, а також співана поезія.

На переможців конкурсу чекатимуть дипломи та сертифікати на певну суму від книгарні «Книголюб».

Антоніна Кохан висловила впевненість в тому, що цієї п’ятниці в Сумах вперше збереться така когорта людей, зацікавлених у друкованому слові. Адже на книжковий форум запросили книговидавців, літературні студії, поетів, письменників, бібліотеки, книгарні, викладачів української мови та літератури.

«Сподіваємось, що ми започаткуємо добру традицію і перший Сумський книжковий форум стане щорічним. У цьому зацікавлено дуже багато людей. Передусім зацікавлених у тому, щоб зберегти імідж міста Суми, як міста читаючого. Разом нам це під силу і нам все вдасться», – підсумувала директор Департаменту комунікацій та інформаційної політики.

 
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