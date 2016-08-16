Як Суми будуть відзначати День міста

Заходи з відзначення 75-ї річниці визволення міста Суми від фашистськихзагарбників
та 363-ї річниці з дня його заснування
|
Назва заходу
|
Місце проведення
|
Час
|
30 серпня
|
Родинне свято «Золото рідного міста»
|
Бібліотека ім. Т.Г. Шевченка
|
14:00
|
31 серпня
|
Сумський книжковий форум:
|
Конгрес-центр СумДУ
вул. Соборна
|
11:00
17:30
|
Святкові заходи у мікрорайонах міста
|
ПК «Хімік», ПК СНВО, місце відпочинку «Стріха»
|
17:00
|
Музичний проект «Сумський Джем»
|
Подвір’я обласної філармонії
|
18:00
|
Відкритий чемпіонат міста з міні-футболу
|
ФЦ «Барса»
|
19:00
|
31 серпня – 2 вересня
|
Кубок міста з хокею на траві (індорхокею)
|
Дитячий парк «Казка»
|
з 10:00
|
1 вересня
|
Виставки-продажі квітів, робіт народних умільців, товаровиробників міста, виставка старих фотографій, краєзнавчої літератури
|
вул. Соборна
|
з 11:00
|
Бліц-турнір з шахів
|
сквер Т.Г. Шевченка
|
11:00
|
Арт-проект «Казкове місто»
|
Покровська площа
|
11:00 - 13:00
|
Покладання квітів до пам’ятника
|
сквер Харитоненка
|
12:30
|
Творча зустріч з народним артистом України Талашко В.Д.
|
Обласна філармонія
|
13:00
|
Парад байкерів, муніципальної, військової техніки
|
вул. Петропавлівська –
|
12:45
|
Огляд військової, муніципальної техніки
|
м-н Незалежності
|
з 13:00
|
Відкриття виставки-конкурсу «Stand Model Show»
|
І-й поверх Будинку рад (м-н Незалежності, 2)
|
13:30
|
Мотофестиваль «За цілісність та єдність України»
|
м-н Незалежності
|
13:00
|
Міжнародний турнір з пляжного волейболу (Україна-Туреччина)
|
м-н Незалежності
|
14;00
|
Чемпіонат міста з силового багатоборства «Богатирські ігри»
|
Театральна площа
|
14:00
|
Міський конкурс «Кращий сумський кондитер»
|
м-н Незалежності
|
15:00
|
Святковий концерт за участю гуртів «Two voices», «Епіцентр», «Viva», яскравого шоу барабанщиків
|
м-н Незалежності
|
19:00 – 22:00
|
Арт-проект «Нова міська легенда»
|
Театральна площа
|
21:30
|
Мистецький проект «Ніч міста»
|
Центральна частина міста
|
з 17:00
|
1-2 вересня
|
Відкритий чемпіонат міста з тенісу
|
Міський парк відпочинку ім. Кожедуба
|
9:00
|
Чемпіонат міста з веслування на байдарках та каное
|
Акваторія р. Псел, вул. Кринична
|
10:00
|
Відкритий чемпіонат міста з кінного спорту
|
с. Веретенівка
|
9:00
|
Кубок міста з футзалу серед команд аматорів
|
ФЦ «Барса»
|
10:00
|
2 вересня
|
Покладання квітів до пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні
|
Сквер Героїв Небесної Сотні
|
9:00
|
Покладання квітів до могил загиблих в зоні АТО, пам’ятників Скорботної матері та Війська Польського
|
Центральне міське кладовище
|
9:20
|
Урочистий мітинг «Війна відгриміла та пам’ять жива»
|
Меморіальний комплекс
|
10:00
|
Покладання квітів до пам’ятних знаків на честь загиблих воїнів
|
Пам’ятний знак на честь бійців, загиблих у зоні АТО
|
11:00
|
Відкритий чемпіонат міста з пейнтболу
|
Дитячий парк «Казка»
|
10:00
|
Благодійна акція «Найкращому місту - нашу любов» (фотосесії, майстер класи, танцювальний флеш-моб)
|
Альтанка
|
11:00-14:00
|
Концерт духової музики
|
Альтанка
|
18:00
|
Святковий концерт за участю гуртів «Ляпіс-98», «Dаnce band», Василя Жадана
|
м-н Незалежності
|
19:00 – 22:00
|
3 вересня
|
Відкриття STEM-центру в рамках реалізації проекту громадського бюджету «Освіта навпаки або від Віртуального до реального»
|
Сумська спеціалізована школа № 7
|
12:00
|
Соціально-мистецький проект «Чарівні сумчанки. Три пелюстки жіночості»
|
Виставковий зал Конгрес-Центру СумДУ
|
18:00
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