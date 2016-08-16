Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:10190

Як Суми будуть відзначати День міста

Заходи щодо відзначення 75-ї річниці визволення міста Суми від фашистських загарбників та 363-ї річниці з дня його заснування оприлюднили на сайті мерії.

Заходи з відзначення 75-ї річниці визволення міста Суми від фашистськихзагарбників

та 363-ї річниці з дня його заснування

Назва заходу

Місце проведення

Час

30 серпня

Родинне свято «Золото рідного міста»

Бібліотека ім. Т.Г. Шевченка

14:00

31 серпня

Сумський книжковий форум:
Форум видавців
Книжковий ярмарок
Міський фестиваль поезії «Ми – Суми!»

Конгрес-центр СумДУ

вул. Соборна

11:00

17:30

Святкові заходи у мікрорайонах міста

ПК «Хімік», ПК СНВО, місце відпочинку «Стріха»

17:00

Музичний проект «Сумський Джем»

Подвір’я обласної філармонії

18:00

Відкритий чемпіонат міста з міні-футболу

ФЦ «Барса»

19:00

31 серпня – 2 вересня

Кубок міста з хокею на траві (індорхокею)

Дитячий парк «Казка»

з 10:00

1 вересня

Виставки-продажі квітів, робіт народних умільців, товаровиробників міста, виставка старих фотографій, краєзнавчої літератури

вул. Соборна

з 11:00

Бліц-турнір з шахів

сквер Т.Г. Шевченка

11:00

Арт-проект «Казкове місто»

Покровська площа

11:00 - 13:00
16:00 - 19:00

Покладання квітів до пам’ятника 
І.Г. Харитоненку

сквер Харитоненка

12:30

Творча зустріч з народним артистом України Талашко В.Д.

Обласна філармонія

13:00

Парад байкерів, муніципальної, військової техніки

вул. Петропавлівська –
вул. Героїв Сумщини –
м-н Незалежності

12:45

Огляд військової, муніципальної техніки

м-н Незалежності

з 13:00

Відкриття виставки-конкурсу «Stand Model Show»

І-й поверх Будинку рад (м-н Незалежності, 2)

13:30

Мотофестиваль «За цілісність та єдність України»

м-н Незалежності

13:00

Міжнародний турнір з пляжного волейболу (Україна-Туреччина)

м-н Незалежності

14;00

Чемпіонат міста з силового багатоборства «Богатирські ігри»

Театральна площа

14:00

Міський конкурс «Кращий сумський кондитер»

м-н Незалежності

15:00

Святковий концерт за участю гуртів «Two voices», «Епіцентр», «Viva», яскравого шоу барабанщиків

м-н Незалежності

19:00 – 22:00

Арт-проект «Нова міська легенда»

Театральна площа

21:30

Мистецький проект «Ніч міста»

Центральна частина міста

з 17:00

1-2 вересня

Відкритий чемпіонат міста з тенісу

Міський парк відпочинку ім. Кожедуба

9:00

Чемпіонат міста з веслування на байдарках та каное

Акваторія р. Псел, вул. Кринична

10:00

Відкритий чемпіонат міста з кінного спорту

с. Веретенівка

9:00

Кубок міста з футзалу серед команд аматорів

ФЦ «Барса»

10:00

2 вересня

Покладання квітів до пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні

Сквер Героїв Небесної Сотні

9:00

Покладання квітів до могил загиблих в зоні АТО, пам’ятників Скорботної матері та Війська Польського

Центральне міське кладовище

9:20

Урочистий мітинг «Війна відгриміла та пам’ять жива»

Меморіальний комплекс
«Вічна Слава»

10:00

Покладання квітів до пам’ятних знаків на честь загиблих воїнів

Пам’ятний знак на честь бійців, загиблих у зоні АТО

11:00

Відкритий чемпіонат міста з пейнтболу

Дитячий парк «Казка»

10:00

Благодійна акція «Найкращому місту - нашу любов» (фотосесії, майстер класи, танцювальний флеш-моб)

Альтанка

11:00-14:00

Концерт духової музики

Альтанка

18:00

Святковий концерт за участю гуртів «Ляпіс-98», «Dаnce band», Василя Жадана

м-н Незалежності

19:00 – 22:00

3 вересня

Відкриття STEM-центру в рамках реалізації проекту громадського бюджету «Освіта навпаки або від Віртуального до реального»

Сумська спеціалізована школа № 7

12:00

Соціально-мистецький проект «Чарівні сумчанки. Три пелюстки жіночості»

Виставковий зал Конгрес-Центру СумДУ

18:00
Общество День города

По тематике

01.09.2017 17:40

В Сумах на День города продлят движение общественного транспорта

2 сентября на День города время работы общественного транспорта будет продлена....

30.08.2017 12:17

На День города в Сумы приедут гости из Болгарии и Польши

На День города в Сумы приедут делегации городов Украины и зарубежья....

30.08.2017 08:09

Заходи з нагоди Дня визволення Сум від нацистських загарбників і Дня міста

Перелік заходів з нагоди 74-ї річниці визволення міста Суми від нацистських загарбників і 362-ї річниці з дня його заснування...

27 августа - день в истории
27.08.2017 09:08

27 августа - день в истории

27 августа именинники Александр, Алексей, Аркадий, Василий, Владимир....

16.08.2016 10:58

В Сумах хотят перенести День города на 25 июня

На информационном портале Сумского горсовета появился проект решения о новом Уставе города....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Отель «Артемида»» Дрю Пирс (Великобритания, США, 2018)
«Отель «Артемида»» Дрю Пирс (Великобритания, США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:15 18:00 22:00
«22 мили» Питер Берг (США, 2018)
«22 мили» Питер Берг (США, 2018)
Кино Космос
14:50 — 45 грн 20:30 — 50 грн
«Альфа» Альберт Хьюз (США, 2018)
«Альфа» Альберт Хьюз (США, 2018)
Кино Космос
13:00 — 45 грн 18:40 — 50 грн
«Патрик» Мэнди Флетчер (Великобритания, 2018)
«Патрик» Мэнди Флетчер (Великобритания, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:00 14:00
«Аксель» Оливер Дэйли (США, 2018)
«Аксель» Оливер Дэйли (США, 2018)
Кино Космос
11:00 — 40 грн 16:40 — 45 грн
«Mamma Mia! 2» Ол Паркер (Великобритания, США, 2018)
«Mamma Mia! 2» Ол Паркер (Великобритания, США, 2018)
Кино Дружба
11-50 - 50 грн.
«Шпион, который меня кинул» Сюзанна Фогель (США, 2018)
«Шпион, который меня кинул» Сюзанна Фогель (США, 2018)
Кино Космос
10:20 — 40 грн 16:40 — 45 грн
view counter

Фото

30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.