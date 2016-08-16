Як Суми будуть відзначати День міста Заходи щодо відзначення 75-ї річниці визволення міста Суми від фашистських загарбників та 363-ї річниці з дня його заснування оприлюднили на сайті мерії.

Заходи з відзначення 75-ї річниці визволення міста Суми від фашистськихзагарбників та 363-ї річниці з дня його заснування Назва заходу Місце проведення Час 30 серпня Родинне свято «Золото рідного міста» Бібліотека ім. Т.Г. Шевченка 14:00 31 серпня Сумський книжковий форум:

Форум видавців

Книжковий ярмарок

Міський фестиваль поезії «Ми – Суми!» Конгрес-центр СумДУ вул. Соборна 11:00 17:30 Святкові заходи у мікрорайонах міста ПК «Хімік», ПК СНВО, місце відпочинку «Стріха» 17:00 Музичний проект «Сумський Джем» Подвір’я обласної філармонії 18:00 Відкритий чемпіонат міста з міні-футболу ФЦ «Барса» 19:00 31 серпня – 2 вересня Кубок міста з хокею на траві (індорхокею) Дитячий парк «Казка» з 10:00 1 вересня Виставки-продажі квітів, робіт народних умільців, товаровиробників міста, виставка старих фотографій, краєзнавчої літератури вул. Соборна з 11:00 Бліц-турнір з шахів сквер Т.Г. Шевченка 11:00 Арт-проект «Казкове місто» Покровська площа 11:00 - 13:00

16:00 - 19:00 Покладання квітів до пам’ятника

І.Г. Харитоненку сквер Харитоненка 12:30 Творча зустріч з народним артистом України Талашко В.Д. Обласна філармонія 13:00 Парад байкерів, муніципальної, військової техніки вул. Петропавлівська –

вул. Героїв Сумщини –

м-н Незалежності 12:45 Огляд військової, муніципальної техніки м-н Незалежності з 13:00 Відкриття виставки-конкурсу «Stand Model Show» І-й поверх Будинку рад (м-н Незалежності, 2) 13:30 Мотофестиваль «За цілісність та єдність України» м-н Незалежності 13:00 Міжнародний турнір з пляжного волейболу (Україна-Туреччина) м-н Незалежності 14;00 Чемпіонат міста з силового багатоборства «Богатирські ігри» Театральна площа 14:00 Міський конкурс «Кращий сумський кондитер» м-н Незалежності 15:00 Святковий концерт за участю гуртів «Two voices», «Епіцентр», «Viva», яскравого шоу барабанщиків м-н Незалежності 19:00 – 22:00 Арт-проект «Нова міська легенда» Театральна площа 21:30 Мистецький проект «Ніч міста» Центральна частина міста з 17:00 1-2 вересня Відкритий чемпіонат міста з тенісу Міський парк відпочинку ім. Кожедуба 9:00 Чемпіонат міста з веслування на байдарках та каное Акваторія р. Псел, вул. Кринична 10:00 Відкритий чемпіонат міста з кінного спорту с. Веретенівка 9:00 Кубок міста з футзалу серед команд аматорів ФЦ «Барса» 10:00 2 вересня Покладання квітів до пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні Сквер Героїв Небесної Сотні 9:00 Покладання квітів до могил загиблих в зоні АТО, пам’ятників Скорботної матері та Війська Польського Центральне міське кладовище 9:20 Урочистий мітинг «Війна відгриміла та пам’ять жива» Меморіальний комплекс

«Вічна Слава» 10:00 Покладання квітів до пам’ятних знаків на честь загиблих воїнів Пам’ятний знак на честь бійців, загиблих у зоні АТО 11:00 Відкритий чемпіонат міста з пейнтболу Дитячий парк «Казка» 10:00 Благодійна акція «Найкращому місту - нашу любов» (фотосесії, майстер класи, танцювальний флеш-моб) Альтанка 11:00-14:00 Концерт духової музики Альтанка 18:00 Святковий концерт за участю гуртів «Ляпіс-98», «Dаnce band», Василя Жадана м-н Незалежності 19:00 – 22:00 3 вересня Відкриття STEM-центру в рамках реалізації проекту громадського бюджету «Освіта навпаки або від Віртуального до реального» Сумська спеціалізована школа № 7 12:00 Соціально-мистецький проект «Чарівні сумчанки. Три пелюстки жіночості» Виставковий зал Конгрес-Центру СумДУ 18:00