Сумские патрульные остановили пьяного водителя-иностранца За нарушение ПДД на Покровской площади, экипаж патрульных остановил автомобиль BMW X5.

За рулем находился 38-летний иностранец. Во время проверки документов выяснилось, что он не имел водительского удостоверения, зато у него были явные признаки алкогольного опьянения. Мужчина прошел освидетельствование на состояние опьянения, которое зафиксировал у него 1,68 промилле алкоголя, что более чем 8 раз превышает допустимую норму.

На нарушителя полицейские составили соответствующие материалы по ст.130 (управление в состоянии опьянения) КоАП и ст.126 (управление без соответствующих документов) КоАП. Водителя отстранили от управления авто.