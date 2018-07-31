Сумские патрульные остановили пьяного водителя-иностранца

За рулем находился 38-летний иностранец. Во время проверки документов выяснилось, что он не имел водительского удостоверения, зато у него были явные признаки алкогольного опьянения. Мужчина прошел освидетельствование на состояние опьянения, которое зафиксировал у него 1,68 промилле алкоголя, что более чем 8 раз превышает допустимую норму.
На нарушителя полицейские составили соответствующие материалы по ст.130 (управление в состоянии опьянения) КоАП и ст.126 (управление без соответствующих документов) КоАП. Водителя отстранили от управления авто.
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